Extraligový program bývá mezi Vánoci a koncem roku nabitý, a tak si jeho aktéři tolik neodpočinou.

Mora odehrála poslední zápas před Štědrým dnem v pondělí 21. prosince. Ale jiní hráli ještě den poté, Karlovy Vary se Spartou si to ve vzájemném souboji rozdaly dokonce 23. prosince.

DVA TÝMY HRÁLY I 23. PROSINCE

„Jsme rádi, že se nám podařilo zápas s Libercem odehrát v pondělí, protože se původně měl hrát až v úterý. Takže máme den odpočinku navíc,“ těšilo po prohraném utkání s Bílými Tygry Viléma Buriana alespoň jedno pozitivum.

„Každý odjedeme za rodinami, takže doufám, že si vyčistíme hlavu a potom 25. půjdeme zase s novou chutí do tréninku a do zápasů. Máme tam tři domácí utkání za sebou a snad to konečně zlomíme,“ podotkl vytáhlý útočník Kohoutů.

Mora z celkových 11 domácích duelů zvládla vyhrát jen tři.

„Doma moc nebodujeme. Jako by to bylo tak, že lidé, kteří nás tu ženou, nám tu strašně chybí. Venku jsou výkony i výsledky slušné. Doma ale nebodujeme, i když mnohdy nehrajeme špatná utkání,“ hodil rameny trenér Hanáků Zdeněk Moták.

„Bylo by nejlepší pustit lidi na hokej, ať jich sem přes Vánoce přijde pět tisíc. PSA někde zakopejme, nebo sežerme na česneku,“ zažertoval svým typickým způsobem kouč Mory.

Do konce roku čekají jeho celek ještě tři zápasy, všechny doma: 26. prosince s Pardubicemi, 28. proti Třinci a den před Silvestrem s Hradcem Králové.

Liberečtí to mají stejně, jen s tím rozdílem, že jednou hrají venku.

„Přiznám se, že je to fakticky fičák, hraje se prakticky ob den. Rozděluju dny už jen na to, kdy se hraje a kdy se nehraje. Asi to tak má většina ligy,“ uznal trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.

„Na jednu stranu je to fajn, že se pořád hraje. Je to ale horší, když se dostanete do nějakých problémů, jako jsme měli my (pět porážek za sebou, pozn. red.). Těžko se na tom potom pracuje, není moc času,“ konstatoval.

MOTÁK: NA TRÉNINK NENÍ MOC PROSTOR

To z vlastní zkušenosti může potvrdit i Moták.

„Trénink je vlastně úplně vymazán. Máme nějaké volno až někdy na konci ledna, kdy hrajeme neděle – pátek, pak ale hned nato znovu tak, jak teď. Znovu to pofičí, a v takovém programu není čas na nic. Ale nemůžeme se vymlouvat, všichni to mají stejné,“ nekličkoval Moták.

Normálně je extraligový program okolo Vánoc napěchovaný hlavně proto, aby mohli fanoušci v co největším počtu na tribuny, protože mají (ve většině případů) volno. Teď jsou ale kvůli koronaviru tribuny nepřístupné.

„Doufáme, že i když lidi teď na hokej nemůžou, tak že si to užívají alespoň přes televizi,“ řekl Augusta.

Je schopný v takovém schodu vůbec myslet na vánoční atmosféru a třeba shánět dárky? „Tohle naštěstí zařizuje manželka a dárky pro ni řeším přes internet,“ usmál se kouč Liberce.