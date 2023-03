Na jedné straně nepochopení a slova o tom, že hosté začali spekulovat, na druhé straně zdraví hráčů. Ještě dlouho po nedohrané úvodní bitvě předkola play-off mezi hokejisty Olomouce a Karlových Varů jsou ve vzduchu cítit emoce. Byla díra v ledu opravdu životu nebezpečná? Kapitán Energie Jiří Černoch měl jasno.

Díra v ledu předčasně ukončila předkolo hokejového play-off mezi Olomoucí a Karlovými Vary | Video: Deník

"Bylo to na blbém místě, kde hráči jezdí střídat. A když i rozhodčí řeknou, že nejsou přesvědčeni o tom, že je ten led bezpečný, tak prostě ten led bezpečný není. A nebyl. Za mě tam bylo riziko zranění a já si to na triko nevezmu. Ani rozhodčí," řekl Černoch.

"Když to řeknu blbě, pořád je to jenom hokej a zdraví máme jenom jedno. Stala se lidská chyba, která by se stávat neměla, ale bohužel tomu tak bylo. Už s tím nic neuděláme. Ale kdybych já řekl, že se bude hrát, tak se dohraje? Myslím si, že ano."

Středeční duel se bude dohrávat ve čtvrtek za stavu 2:0 pro Olomouc.

Žádná kontumace, úvodní duel Mora dohraje dnes. Tady je nový rozpis zápasů

VIDEO: Díra v ledu, končíme. První bitva play-off v plecharéně se nedohrála

Mělo se dohrát, led už byl v pořádku, myslí si kapitán Mory

Autoři: Ivan Němeček, Denis Manina