Kohouti do zápasu nastoupili po téměř dvoutýdenní pauze, to Vítkovičtí jsou ve větším zápřahu. Potřebovali si však spravit chuť po úterní porážce v Havířově 2:5.

K divokému výsledku dopomohla častá vyloučení. Hosté se na trestné lavici ukázali hned dvanáctkrát a Olomoučtí toho dokázali ve třetině případů využít.

„Určitě bylo dobře, že jsme dali tolik gólů v přesilovce. Pomáhá to, dnes obzvlášť,“ potěšilo obránce Kohoutů Davida Škůrka, který v polovině zápasu obstaral druhou branku svého celku. Vyrovnával tím na 2:2 tři minuty poté, co se ostravský celek podruhé v duelu dostal do vedení.

Do konce druhé části se skóre měnilo ještě třikrát. Nejprve díky Kolouchovi poprvé v utkání drželi náskok Olomoučtí, zásluhou Marosze a Malleta ale hostující celek dokázal ještě před přestávkou otočit vývoj zápasu ve svůj prospěch.

Když pak ale dal gól Burian, který se jako jediný z olomouckých hráčů netrefil v početní výhodě, a v 52. minutě jeho kolega z útoku Tomáš Gřeš, měla blíž k výhře Mora.

Dvě a půl minuty před třetí sirénou ale dopravil puk za brankáře Lukáše vítkovický obránce Trška, který svou druhou brankou v utkání srovnal na 5:5. Za remízu mohli být domácí nakonec rádi, protože po Škůrkově chybě pelášil sám na Lukáše Krenželok, tváří v tvář byl ale lepší domácí gólman.

„Když jsem viděl, že je ještě do konce dost času, věděl jsem, že je to špatné. Honzovi jsem ale věřil, nějak se s ním pak vyrovnám,“ usmál se Škůrek.

„Herně to nebylo špatné, ale udělali jsme tam spoustu fatálních chyb, které soupeř potrestal,“ hodnotil utkání jeden z trenérů olomouckého celku Jan Tomajko.

Jeden prvek ho ale těšit musel – přesilovky. Bylo to pečlivou pílí na tréninku?

„Přesilovky jsme netrénovali vůbec. Teď nám onemocněli dva hráči, kteří patřili do přesilovky, takže jsme to zase změnili,“ překvapil Tomajko.

Příští týden ve čtvrtek (10. září) se oba celky potkají znovu, tentokrát ve Vítkovicích. Pro obě mužstva půjde o generálku před startem nové sezony Tipsport extraligy, která je na programu v pátek 18. září. Mora ji zahájí na ledě Zlína.

HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 5:5 (1:1, 2:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Nahodil, 28. Škůrek (Navrátil, Gřeš), 31. Kolouch (Tomeček), 46. Burian (Knotek, Vyrůbalík), 52. Gřeš (Nahodil, Škůrek) – 6. Schleiss (Marosz), 25. Trška, 35. Marosz (Krenželok), 40. Mallet (Lakatoš, Dej), 58. Trška (Schleiss, Krenželok). Rozhodčí: Čunočka, Kašík – Měkýš, Otáhal. Vyloučení: 6:12 Využití: 4:2.

Olomouc: Lukáš – Valenta, Škůrek, Ondrušek, Rutar, Vyrůbalík, Dujsík – Ostřížek, Knotek, Mácha – Olesz, Kolouch, Tomeček – Handl, Nahodil, Navrátil – Burian, Gřeš, Bambula.

Vítkovice: Svoboda – Štencel, Polák, Barinka, Trška, Kovář, Koch, Demel – Krenželok, Hruška, Lakatoš – Šišovský, Marosz, Schleiss – Dej, Mikyska, Mallet – Dočekal, Werbik, Kubalík