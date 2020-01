„Je to škoda, určitě jsme chtěli víc než jeden bod. Na druhou stranu, před Vítkovicemi klobouk dolů. Makaly, jde jim o všechno. První dvě třetiny jsme na ně nenašli optimální recept a jedna třetina je asi málo,“ štvalo útočníka Viléma Buriana.

„Když jsme ale vstupovali do třetí části za stavu 0:3, tak bod bereme,“ podotkl Burian.

Sám v zápase obstaral dvě branky. Tou první snížil na 2:4, čímž dal Hanákům naději, potom v 56. minutě vyrovnal na 4:4, i když gól byl původně připsán Zbyňku Irglovi. Dát dvě branky v jedom utkání, to se vytáhlému forvardovi povedlo naposledy ve 20. kole minulé sezoně. Shodně proti Spartě, kdy Mora v Praze vyhrála 6:4.

„Letos to bodové hody fakt nejsou. Jsem rád za každý bod, a když to pomůže i k nějakému týmovému bodu, tak je to nejlepší,“ řekl.

O další se Kohouti pokusí po dni oddechu v úterý od 17.30 v Mladé Boleslavi. Bodovat se jim povedlo už v šesti zápasech v řadě. Svého drajvu chtějí využít.

Burian: Další zápas? Budeme v tempu

„Minulé úterý se nehrálo, teď zase jo. Myslím, že to nikomu nevadí, aspoň budeme zase trochu víc v tempu. Proti Vítkovicím sice jen za bod, ale je dobré, že hrajeme už teďka a že můžeme zkusit natáhnout tu bodovou šňůru dál. Doufám, že to v Bolce bude za tři,“ přál by si Burian.

Půjde o poslední vzájemný střet obou týmů v základní části aktuálního ročníku Tipsport extraligy. Olomouc zatím z dosavadních devíti možných bodů vytěžila jen dva, když v předvánočním domácím duelu přehrála Bruslaře po nájezdech. V Boleslavi dostala dardu 1:5, v prvním měření sil padla 1:2 po prodloužení.

Mladá Boleslav je s 68 body na pátém místě tabulky. Po Novém roce měla dobrou formu, vyhrála čtyřikrát za sebou, z posledních tří duelů ale vytěžila jen dva body, když v zatím posledním utkání vyhrála na ledě posledních Pardubic 3:2 po prodloužení. Bruslaři si v tomto zápase zahráli proti svému bývalému parťákovi, který je ještě před pár dny vedl jako kapitán. Řeč je o Michalu Vondrkovi. Proti svému bývalému týmu se gólově prosadil, Dynamu to ale stačilo jen na bod.

Zajímavý zápas čeká Pavla Musila, který na Hané právě z Mladé Boleslavi do konce sezony hostuje. A daří se mu nadmíru dobře. Ve 26 zápasech nasbíral 18 bodů (10+8). U nálože 1:5 kvůli dohodě obou klubů nebyl, od přesunu na Hanou si tak na mladoboleslavském ledě zahraje poprvé.