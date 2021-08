„Byl to výborný pocit, navíc před skvělými fanoušky. Užil jsem si to,“ vyhrkl ze sebe Špunar krátce po zápase, který Hanáci nakonec prohráli 2:4.

Premiéra v dospělém hokeji mu velmi brzy nahořkla, z první střely jej překonal vítkovický Rastislav Dej. „Nedělal jsem si z toho hlavu, snažil jsem se to neřešit. Šel jsem dál, jako kdyby se nic nestalo,“ zmínil Špunar.

Zvlášť u brankáře je důležité, aby černé momenty ze své mysli hned vymazal. A to se mu povedlo. Navíc věděl, že s inkasovanou brankou toho příliš nadělat nemohl. „Myslím, že Válec (Tomáš Valenta, pozn. red.) to tečoval,“ pravil mladík, jenž v Břeclavi dvaceti zákroky vynuloval reprezentanty Švýcarska.

Trochu litoval druhého inkasovaného gólu z hole Marka Kaluse. „Možná jsem ho mohl chytit. Vypadalo to, že hráč Vítkovic pojede za branku, pak to ale strhl a dal to na volného borce před branku. Kdybych se ale líp přesunul, tak to mám,“ vyčítal si.

V čem spatřoval největší rozdíly oproti utkáním v mládeži? „Zakončení od hráčů bylo určitě tvrdší, ale v rychlosti hry podle mě tolik rozdíl nebyl. Spíš jde vidět, že jsou hráči zkušenější. Hodně stáli před bránou, otravovali. Vesměs jsou to vyšší kluci,“ popisoval zápas Špunar, který však sám vyrostl do 191 centimetrů. Zatím, ještě může klidně pár centimetrů přidat.

O tom, že půjde proti Vítkovicím do branky, se dozvěděl den před utkáním. Nervózní nijak nebyl. „Nic jsem si z toho nedělal. Diváci… na ty už jsem byl zvyklý z Břeclavi. Nedělal jsem si z toho hlavu, byl to jen přípravák. Až přijde ostrý zápas, bude to horší,“ usmál se.

Gólmanská naděje, která by třeba do dalších let mohla vyrůst v náhradu opory Kohoutů Branislava Konráda, velmi pravděpodobně zůstane po celou nadcházející sezonu v olomoucké juniorce. „Mělo by to tak být,“ kývl. A kouč Jan Tomajko to potvrdil, na střídavé starty mezi dospělými –⁠ například v první lize –⁠ je podle něj ještě čas. „On je teprve prvním rokem v juniorce, všechno to chce dělat postupnými kroky. Velké skoky taky nejsou dobré,“ zmínil Tomajko.

„Má nakročeno na to být dobrý, ale rozhodně nemá cenu to uspěchat,“ dodal kouč a zároveň jednatel klubu.