David Pastrňák promluvil o možné budoucnosti Davida Krejčího. Hvězdný útočník Bostonu byl hostem podcastu Puk Pak Pivo, kde mimo jiné prozradil, jak moc ho v sezoně 2021/22 bavilo sledovat Olomouc v sestavě se slavným rodákem ze Šterberka.

David Krejčí oznámil, že pokud se nerozhodne pro definitivní ukončení kariéry, rád by si ještě zahrál na domácím mistrovství světa. To by ale musel během sezony naskočit na led a jak sám přiznal, bylo by to v české extralize.

Kam by mohl zamířit podle Davida Pastrňáka? „Slyšel jsem fámy, že do Sparty. To by mě hodně zklamal,“ zasmál se rodák z Havířova.

Sám Krejčí nedávno naznačil, že by rád podepsal s týmem, který bude po pár měsících v nejvyšších patrech extraligy. Okamžitě se tak začaly nabízet varianty top týmů v čele s Pardubicemi.

„Asi ale musím říct Třinec. Hrál jsem tam já i táta. Vyhráli toho teď ale moc, tak by bylo fajn, kdyby to vyhrál někdo jiný,“ pousmál se Pastrňák a okamžitě zmínil olomouckou Moru, kde Krejčí v sezoně 2021/22 odehrál 56 utkání s bilancí 23 branek a 28 asistencí.

„Byl bych moc rád, kdyby Olomouc hrála vršek tabulky a šel zase tam. Když tam šel v předminulé sezoně, tolik extraligy jsem nesledoval, jako když tam byl Krejča. A bavilo mě Olomouc sledovat,“ upozornil 27letý střelec.

S úsměvem pak vyprávěl, že ho zaujalo jedinečné pojetí hry Mory. „Už loni mi vykládal, že Olomouc měla jiný tým než celá extraliga. Všude jezdili soupeře zmlátit. I letos udělali play-off. Když si s Krejčou psali, vím, že měli stejný plán. Jenom to tam vymlátit,“ smál se Pastrňák.

Pozornost bostonského forvarda ale upoutal i Krejčího kolega z formace. „Káňa se mi hodně líbil. Je to střelec, ještě když dáte takového hráče dohromady s Krejčou, hráli spolu výborně. Teď šel do Vítkovic, takže ještě jsou ve hře třeba Vítkovice. Ale kdyby tam šel, bylo by to pro mě druhé zklamání po Spartě,“ řekl s humorem velký fanoušek Baníku Ostrava. „Fotbal a hokej, to je něco jiného,“ dodal závěrem.

