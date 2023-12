/FOTO + VIDEO/ Když se novináři na tiskové konferenci po utkání Olomouce s Libercem zeptali útočníka Lukáše Klimka, co říká na to, že David Krejčí oficiálně ukončil kariéru, následoval překvapený výraz. „Slyším to prvně, vůbec to nevíme. To asi během zápasu? Trošku šok,“ přiznal Klimek a stejně na tom byl v ten moment asi každý v olomouckém kádru po výhře 3:2.

Video: David Krejčí | Video: Deník/Ivan Němeček

„Nečekali jsme to, všude se psalo, že někde naskočí a ve skrytu duše jsme doufali, že to bude tady,“ dodal s úsměvem zkušený hokejista.

I on měl tu možnost si s geniálním centrem zahrát během sezony 2021/22, kdy slavná šestačtyřicítka rozdávala radost na českých kluzištích.

„Je to škoda pro celý český hokej, že už se na něj nebudeme moci dívat a učit se od něj, jako jsme měli možnost my. Neskutečně bavil lidi,“ zakroutil Klimek hlavou.

„Budeme na něj vzpomínat jen v dobrém. Jak po hokejové stránce, tak po té lidské. Tu druhou bych vyzdvihl ještě více než tu první. Tak hodného kluka, co by se rozdal a na nic si nehrál, přestože toho dokázal tolik, to se nevidí,“ zopakoval slova o obdivuhodné skromnosti a srdečném vystupování Davida Krejčího vlastně vůči všem.

Ondrušek: Pořád je to mladý kluk

Asi nejlépe ale zná držitele Stanley Cupu kapitán Mory Jiří Ondrušek. „Je hrozně skromný a hodný kluk. Na ledě je strašně chytrý. Moc dobře věděl už dva kroky dopředu, co udělá. Skvěle četl hru a vlastně díky tomu byl tak výjimečný,“ vyzdvihl pro klubový web Mory.

„Naučil nás spoustu herních situací, přinesl klid. Ukázal nám, jak je jednoduché, když se hokej umí,“ dodal Ondrušek.

I on tajně doufal, že by si z kamarádem z mládežnických let ještě jednou v Olomouci zahrál, jak ostatně přiznal i před sezonou.

„Pořád je to mladý kluk, o pár dnů mladší než já, takže mě jeho konec mrzí. Každopádně má důvody, proč se tak rozhodl.“

Ondrušek cílí na dvacet sezon. Návrat Krejčího? Budeme doufat

Tomajko takového hráče nikdy netrénoval

Z přínosu a přístupu Davida Krejčího si mnohé vzal i hlavní trenér a jednatel HC Olomouc Jan Tomajko.

„Rozhodně to nebylo tak, že by si dělal, co chtěl. On dělal to, co měl, a ještě to dělal lépe než ostatní,“ uvedl kouč. „Bylo dobré s ním některé věci prodiskutovat. Dozvěděli jsme se, jak to funguje v Americe. Do mého trenérského pohledu vnesl určitý impuls,“ uvědomuje si Tomajko.

„Takového hráče jsem nikdy netrénoval, byla to čest,“ uzavřel.

Davidu Krejčímu prostřednictvím webových stránek a na sociálních sítích děkuje nejen hokejová Olomouc, ale i fanoušci a osobnosti ze všech koutů Česka. A pochopitelně i v zámoří.