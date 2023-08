Český hokejista David Krejčí v pondělí oznámil svůj konec v NHL, kde strávil 16 sezon. Informoval o tom prostřednictvím webových stránek Bostonu Bruins, který byl jediným týmem, za který v NHL nastoupil.

Video: David Krejčí | Video: Deník/Ivan Němeček

„Po patnácti kompletních sezonách jsem se rozhodl odejít z nejlepší ligy světa,“ uvedl rodák ze Šternberka, který jeden z ročníků, v němž odehrál jen šest zápasů do svého výčtu nezahrnul.

Sedmatřicetiletý vítěz Stanley Cupu z roku 2011 odehrál v NHL 1032 zápasů, v nichž si připsal 786 bodů (231 gólů a 555 asistencí).

O definitivní konec kariéry by ale jít nemělo. Na konci června uvedl, že jej láká start na domácím mistrovství světa v Praze a Ostravě, proto zvažuje, že by hrál v Evropě. Ve hře je samozřejmě také návrat do Olomouce, kde strávil sezonu 2021/22.

Přečtěte si náš exkluzivní rozhovor s Davidem Krejčí po sezoně v Olomouci:

