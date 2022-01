I díky jeho práci tak Canucks v roce 2019 draftovali dalšího Přerovana, útočníka Karla Pláška. „Sbíral jsem data o něm vlastně navíc a připojil jsem ho Vancouveru do reportu,“ prozradil Petr Malina.

Petře, jak byste stručně popsal, co vlastně děláte?

Jde o nástroj či servis pro sportovní aktéry, trenéry, hráče, sportovní svazy, který jim napoví něco o hře jako takové.

Jak jste se k analýze dat dostal?

Je to takový osobní příběh. Vždycky mě bavila čísla a sport. Ve sportu jsem se pohyboval od malička, na vysoké škole jsem se věnoval také statistice a matematice se zaměřením na dopravu. Rozhodl jsem se po výšce, že půjdu touto cestou. Nechal jsem tehdejší práci a někdy kolem roku 2015 jsem se pokusil prorazit jako samostatná jednotka.

Ze začátku to asi pro vás muselo být extrémně náročné, že?

Rozhodně, protože to nebylo moc zaběhnuté a moc lidí o tom nevědělo. Navazování kontaktů, vědět, kdo by o to mohl mít zájem, kdo ne, kdo by za to něco mohl zaplatil. To je vlastně dodnes náročná záležitost. Součástí zkrátka pořád je fakt, že ne každý na datovou analýzu slyší.

Uživíte se tím?

Je to pátým rokem můj hlavní zdroj příjmů. Jméno si pořád buduji. Nemám za sebou spolupráci s nějakou větší a významnější firmou, co sbírá data. Nějak si vše profiluji sám. Nějaké reference ale už mám.

Prozradíte jaké? Co vše už máte za sebou?

Začínal jsem tak, že jsem si vzal své kontakty hlavně z florbalového prostředí a spojil je se sny a cíli z hokejového prostředí. Asi největším úspěchem je spolupráce s Vancouverem Canucks (klubem NHL, pozn. red.), kam jsem odletěl v dubnu 2016. Spojil jsem se tam s analytikem, který pro ně pracoval. Teď už pro Canucks dělám čtvrtým rokem projekt.

To jste se sbalil a odletěl do Vancouveru jen tak?

Bylo to v období, kdy jsem se o analytiku hodně zajímal a ve Vancouveru byla jedna z prvních konferencí. Setkali se tam lidé, co se jí zabývají, i zástupci klubu. Mě napadlo, že bych tam mohl prezentovat svůj příspěvek. Poslal jsem ho tam a oni mě vybrali. Rozhodl jsem se proto, že pojedu. Bylo to o navázání kontaktů a třeba i ukázce toho, co umím. Povedlo se mi spojit se zmíněným analytikem Canucks, takže to stálo za to. Letěl jsem tam tehdy ještě s Honzou Morkesem, který v Česku analytiku vlastně rozjel (pod přezdívkou The Hockey Ninja, pozn. red.).

O čem vaše přednáška na konferenci v Kanadě byla?

Jelikož jsem fanoušek Vancouveru, chodil jsem na diskuzní fóra s fanoušky. Po každém z 82 zápasů během sezony jsem tam dával dotazník, ať fanoušci hodnotí výkony hráčů. Měl jsem tedy dost dat, která jsem si spojil se všemi dostupnými statistikami hráčů v daných utkáních. Hledal jsem, které statistiky vnímají lidé nejvíc. Samozřejmě jsem čekal, že když dá hráč gól, vynesou ho fanoušci do nebes. Ale byly tam i jiné zajímavé věci. Třeba že fanoušci hodně hodnotí sílu soupeřů a na základě toho hodně své hodnocení upravují. A podobné věci.

Vím, že pro Canucks před draftem sbíráte data. Jde o české hráče?

Jde většinou o prospekty z Evropy, které oni tolik nemohou vidět. Já se na ně podívám třeba během patnácti zápasů, posbírám data a dám jim nějaké informace navíc.

České hráče zmiňuji, protože jste z Přerova, odkud pochází také Karel Plášek. Toho Vancouver draftoval v roce 2019. Nemáte v tom trošku prsty?

To je docela vtipné (usmívá se). Když měl draftovou sezonu (2017/18, pozn. red.), sbíral jsem data o něm vlastně navíc a připojil jsem ho Vancouveru do reportu. Měl jsem ho totiž tady za humny a v té sezoně hrál docela dost v Přerově. Přidal jsem jim ho tedy do té zprávy s tím, že danou sezonu měl docela dobrou. Vypadalo to nadějně, akorát skauti jej tehdy neviděli tolikrát. Zadali mi proto, abych ho sledoval i další rok. Takže informace ode mě měli a rozhodli se jej draftovat až v tom druhém roce.

Takže jste Karlovi pomohl k draftování…

Měli informace a rozhodli se. To už nevím, jak přesně to proběhlo (usmívá se).

Je mi jasné, že se nezaměřujete na běžné statistiky, které najdeme na hokejových serverech. Přiblížíte, o co se například jedná?

Je tam toho určitě víc. Kromě například výstupů z obranného pásma a vstupů do útočného pásma je tam kategorizace šancí. Pak třeba v jakém podílu se hráč podílí na šancích v útoku, v jakém podílu na prevenci šancí v obraně. Pak jsou tam speciální věci, které je zajímají, ale to bychom rozebírali hodně dlouho.

Neděláte ale jen pro Vancouver. Na čem pracujete v Česku?

Největší další spolupráci jsem navázal s Českým florbalem. Zaměřujeme se hlavně na největší události, což jsou mistrovství světa různých kategorií. Sbíráme podrobná data, snažíme se je vyhodnocovat. Přináší to nějaké poznatky a podklady pro to, jakým směrem se má florbal ubírat. Jsou z toho pak publikace, které jsou někdy interní, jindy veřejné.

Co máte v plánu dál?

Mým cílem je pracovat pro hokejový klub. Započal jsem už i spolupráci s jedním z klubů Chance ligy.

Také jsem vás zaznamenal v populárním podcastu Bomby k tyči. Jak k tomu došlo?

Ozval se mi Jakub Koreis, že se mu líbily některé mé příspěvky na Twitteru. Tak jsme natočili nějaké díly. Jeden z nich je veřejný. Je super, že je o datovou analytiku nějaký zájem.