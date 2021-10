„Také pro ně to bylo poprvé, co s pacientem uskutečnily takový výlet. Nikdo nevěděl, jak bude Míra reagovat a jak dlouho na zápase vydrží,“ popsal Jan Škoda z Jeseníku, který pro Deník celou akci zmapoval.

To chce odvahu a pořádné srdíčko věrného fanouška. Hrdina pátečního utkání olomouckých hokejistů s Třincem opustil nemocnici po třech a půl letech! Po takové době se mohl podívat na hokej a poprvé měl kolem sebe takové množství lidí. Vždyť „Plecharéna“ byla vyprodaná…

