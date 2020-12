Nakonec vysoké vítězství Komety v poměru 5:1 řídili její zahraniční opory – autor hattricku a aktuálně nejlepší střelec Tipsport extraligy (14 gólů) Rakušan Peter Schneider a jeho americký jmenovec Peter Mueller, který skóroval dvakrát.

„Je to krutý výsledek, ale nedá se nic dělat,“ hlesl po utkání Jan Tomajko, mladší z trenérské dvojice Kohoutů.

Pokud má Mora vyhrát, většinou se musí dostat do vedení, které dokáže držet. Jenže k opačnému scénáři se odsoudila už na začátku.

RYCHLÝ ODPICH BRNA

Nejprve se všichni hráči olomouckého celku nechali strhnout k jednomu mantinelu, nepokryli volného Klepiše, který poté narýsoval před prázdnou klec Schneiderovi. Podobně hezkou akci pak předvedli Brňané znovu, tentokrát byl na jejím konci Mueller, který přesnou ránou z levého kruhu potrestal Vyrůbalíkovo vyloučení.

„První třetina byla z naší strany velmi špatná, Brno nás přehrálo a výsledek 2:0 byl pro nás ještě přijatelný,“ uznal Tomajko.

„Troufnu si tvrdit, že jsme měli výbornou první třetinu, do které jsme dobře vstoupili,“ dodal asistent trenéra Brna Jiří Horáček.

Druhá třetina už byla o poznání vyrovnanější, Mora ji dokonce vyhrála na střely na branku 12:10, jenže Karla Vejmelku v domácí kleci nepřekonala.

OLESZ VYKŘESAL NADĚJI. NE NA DLOUHO

Co se nepovedlo v prostředním dějství, povedlo se Hanákům na startu toho třetího. V čase 41:46 dotlačil puk za Vejmelku statný Rostislav Olesz.

„Ve druhé a třetí třetině jsme hru srovnali. Snížili jsme a sahali po vyrovnání,“ hodnotil Tomajko.

Jenže moc dlouho radost olomouckému týmu nevydržela. O pět minut později vytvořil minelu kapitán Mory Vyrůbalík a Mueller, který se dostal do úniku, následně proti Konrádovi uspěl.

Nebylo to naposledy, co slovenská opora Mory, která se uzdravila a po dvou zápasech se vrátila do branky, tahala puk ze sítě. Dvě minuty po Muellerově gólu utekl olomoucké obraně dokonce v oslabení Schneider a ani on se tváří v tvář Konrádovi nemýlil.

Rakouský ostrostřelec pak dokonal v přesilovce hattrick. V 52. minutě bylo o osudu utkání hotovo.

Olomoučtí tak i nadále zůstávají na 14 bodech. Zlepšit reputaci si mohou v neděli, kdy na svém ledě přivítají Vítkovice. Úvodní buly je na programu v 17 hodin.

HC Kometa Brno – HC Olomouc 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 4. Schneider (Klepiš, Gulaši), 7. Mueller (P. Holík), 47. Mueller (Zaťovič), 49. Schneider (Plášek ml.), 52. Schneider (Mueller, P. Holík) – 42. Olesz (Valský). Rozhodčí: Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Brno: Vejmelka – J. Zbořil, Pyrochta, Freibergs, O. Němec, Gulaši, F. Král – Zaťovič, P. Holík, Mueller – L. Horký, Klepiš, Schneider – T. Svoboda, Süss, Vincour – Plášek ml., Malý, Kunc – Matěj Svoboda. Trenéři: Zábranský, Horáček a Pokorný.

Olomouc: Konrád – Švrček, Valenta, Vyrůbalík, Dujsík, Ondrušek, A. Rutar – Burian, J. Knotek, Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Gřeš, Kusko, V. Tomeček. Trenéři: Moták a Tomajko.