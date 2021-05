V pondělí jste se po pár týdnech opět sešli. Jak to probíhalo?

Hned jsme trénovali ve skupinkách po osmi lidech. Sešli jsme se všichni kromě Honzy Knotka, který trénuje individuálně v Praze. Společná část se týká 25 hráčů, někteří, ti starší, nebo ti, kteří mají nějaký zdravotní problém, se budou připravovat individuálně.

Jak vypadá harmonogram přípravy před novou extraligovou sezonou?

Bude sestávat z takových dvou částí – první čtyřtýdenní část máme teďka a končí na konci května. Následovat bude týden individuálního tréninku, kdy hráči dostanou v uvozovkách volno a budou se připravovat sami. Pak bude další čtyřtýdenní blok, během něhož se budeme věnovat intenzitě, budeme pracovat na dynamice a rychlosti, to bude končit někdy začátkem července. Následovat by měl třítýdenní blok takových individuálních tréninků, dovolená na zotavení. V týdnu od 19. července bychom chtěli hráče otestovat, udělat jim lékařské prohlídky a 26. července jít na led. Už tam máme domluvené nějaké přípravné zápasy.

S kým se v přípravě potkáte?

Už máme domluvené Pardubice, Vítkovice, Kometu Brno, dořešuje se Hradec Králové. Měly by to být tito čtyři soupeři po dvou zápasech, ale možná se ještě pokusíme domluvit jeden, maximálně dva další zápasy, abychom dali příležitost všem hráčům. Bude nás dostatek, takže chceme, aby si zahráli všichni. I když ten kádr je tady víceméně pohromadě, nemění se, což je další plus – nepracujeme s kádrem, který se totálně změnil, víme, co od těch kluků čekat. Samozřejmě bychom ale chtěli, aby se neustále zlepšovali, aby na sebe byli nároční, aby na sebe byli tvrdí, zkrátka aby naše výkonnost a forma šla stále kupředu.

Jediným nováčkem je zatím obránce Dalibor Řezníček. Je to vítaná posila do zadních řad?

Samozřejmě, doufáme, že nám pomůže ještě více vyztužit naši defenzívu. Přivítali jsme i Tomáše Černého, který se vrátil z hostování v Jihlavě. Naše obranná řada by díky nim měla být ještě pevnější. Věříme, že oba budou pro náš tým posilami.

Posily nejsou téma. Pokud budeme zdraví

Jsou na obzoru další nové tváře?

Teď o tom nepřemýšlíme, je to pro nás v tuto chvíli bezpředmětné. Myslíme si, že mužstvo máme do začátku extraligy hotové, to by musel být opravdu někdo zvláštní, zajímavý, aby nás posílil. Pro nás je důležitá jedna věc…

Jaká?

Potřebujeme, abychom byli zdraví. Pokud budeme mít mužstvo pohromadě, můžeme být opravdu konkurenceschopní. Hned na začátku přípravy jsme apelovali na hráče, aby si to svoje zdraví udržovali, aby dělali všechno proto, aby v tom příštím těžkém ročníku byli zdraví co nejvíce a co nejdéle. Pakliže se nám nebudou vyhýbat zranění – tak jako v uplynulé sezoně – bude to špatné. Sám víte, že jakmile jsme byli v plné sestavě, dokázali jsme vyřadit Plzeň a potrápit favorizovanou Spartu. Když budeme zdraví, tak si myslím, že není zatím potřeba se o nějakých posilách bavit. Samozřejmě soutěž se může vyvinout jakkoliv, potom bychom na to reagovali, ale v tuto chvíli to pro nás není téma.

V suché přípravy před minulou sezonou jste se hodně zaměřili na prevenci, stejně vám ale okolnosti nepřály a prali jste se s velkou marodkou.

Často to byla zranění ze hry, nešlo o to, že bychom zvolili přípravu nějak špatně. Byly tam zlomené ruce, vyhozená ramena. Zranění typu, kdy si někdo lehne do střely a zlomí si při tom ruku, to prostě neovlivníte. Zase si to vezme pod palec Kuba Jarolím (fyzioterapeut a kondiční trenér Mory, pozn. red.), myslíme si, že to dělá dobře a bude to mít kvalitní výsledek. V minulé sezoně byl problém, že se nám hned na začátku zranili Lukáš Klimek a Petr Strapáč. K nim se vždycky někdo nabalil a najednou ze dvou hráčů byli čtyři, někdy šest, a to už byl problém. Sám jste to mohl vidět ve finále – Třinec to odehrál v plné sestavě, Liberec dost stabilních hráčů neměl. A nešlo to, bylo to skoro bez šance.

Třinec vyhrál zaslouženě

Měl jste tedy chuť dokoukat zbytek sezony v televizi, i když už to byl bez vás?

Jo, poctivě jsem se díval a musím říct, že Třinec vyhrál zaslouženě a musím mu pogratulovat. Celou sezonu měli konstantní formu a hráli velice dobře, ve svém středu mají velice kvalitní hráče, a to nakonec se i projevilo.

Finále bylo i s několika stovkami diváků na tribunách. Je to naděje do dalších měsíců, co říkáte?

Samozřejmě, bez diváků se to hraje vždycky špatně. Vlastně to je smyslem profesionálního sportu – bavit lidi. Když se to bude hrát s diváky, budeme jenom rádi. Když je tam budeme mít, povzbudí nás, budou z toho mít radost oni, budeme z toho mít radost i i my, to je základ.