Nad propastí ještě nebalancují, ale dnes musí pořádně máknout, aby tomu tak nebylo. Olomoučtí hokejisté ve čtvrtfinálové sérii proti pražské Spartě ztrácí dva zápasy. A nechat si vítěze základní části odskočit do náskoku 3:0? Postup by se v tu chvíli schoval do mlhy.

Druhý zápas čtvrtfinále extraligového play-off mezi pražskou Spartou a Olomoucí. | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

„Nepůjde to lusknutím prstu, ale budeme muset vymyslet něco, co by na ně platilo,“ zmínil po druhém utkání v O2 areně trenér Mory Zdeněk Moták.