Přijďte si vyzkoušet nejrychlejší kolektivní hru světa a zažijte spoustu zábavy. Na ledě uničovského hokejového stadionu proběhne Týden hokeje.

V Uničově proběhne Týden hokeje | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Akce, kterou pořádá HC Uničov ve spolupráci s Českým hokejem, proběhne již ve čtvrtek 23. září od 17 hodin. Je určená pro děti od čtyř do osmi let, které si vyzkouší, co obnáší být hokejistou. Nezáleží přitom ani na jejich bruslařských dovednostech.