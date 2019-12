„Čekám urputný boj. Potřebujeme střílet góly, hrát na více střelených branek než jsou jedna, dvě nebo tři,“ vyjádřil se po středečním tréninku jeden z trenérů Mory Zdeněk Moták.

Několikrát během tréninkové jednotky musel hráče okřiknout, proč místo přímočařejšího řešení ještě hledají spoluhráče.

STŘÍLENÍ GÓLŮ? POŘÁD NA TOM DĚLÁME

„Je to pořád to stejné, potýkáme se s tím od začátku sezony. Děláme na tom neustále, nicméně zatím to ovoce nenese,“ hlesl.

Jeho mužstvo před týdnem předvedlo doma zodpovědný výkon podpořený šťastnými brankami proti úřadujícímu mistrovi z Třince. O náhodnou výhru se však nejednalo. Mora zaslouženě sekla do domácí série porážek, která se zastavila na čísle osm.

Potvrdit tříbodové domácí vítězství se ale Kohoutům o dva dny později na ledě Hradce Králové nepovedlo.

„Ten výkon nebyl úplně špatný, byl poměrně slušný. Myslím, že jsme Hradci byli vyrovnaným soupeřem, měli jsme šance, některé z nich gólové. Bohužel na šance ani na převahu se nehraje. Zase jsme ztratili tři body, je to škoda,“ vrátil se Moták k zatím poslednímu utkání.

„Zápas s Třincem byl odbojovaný, vyhrálo se doma. Kdybychom v Hradci vyhráli, ta nálada – ne že by teď byla úplně špatná – ale zase by to bylo o krok výš, což by ocenili i lidi,“ přitakával obránce Tomáš Valenta.

Litvínov je aktuálně na dvanáctém místě, tedy o dvě místa níže než Olomouc. Výkon z úterní předehrávky 33. kola ale budí respekt. Verva pod novým koučem Vladimírem Kýhosem dokázala na ledě Mladé Boleslavi otočit už téměř prohraný zápas – z 1:4 otočila na 6:4!

Hanáci mají před svým dnešním soupeřem náskok jednoho bodu, avšak taky zápas k dobru. Udržet chemiky v tabulce pod sebou, to by se jim šiklo. V prvním vzájemném utkání sezony jej na jeho ledě porazili 4:3.

„Každý zápas je pro nás stěžejní. Extraliga je strašně vyrovnaná, když se podíváme na výsledky, poslední tým zespodu tabulky může klidně porazit mužstvo na druhém místě. Nemůžeme se dívat, jestli jsou za námi, nebo před námi,“ konstatoval Valenta a jedním dechem dodal.

„Máme vždycky den na odpočinek, takže musíme jít na 200 procent do jednoho zápasu, volno, a pak na 200 procent do dalšího.“

VALENTA: NEJSEM TYP, KTERÝ BY PRSKAL

Sedmadvacetiletý zadák, který se vrátil před sezonou do Olomouce po třech letech, musel nejednou plnit jen roli zdravého náhradníka.

Od začátku ročníku byl v takové pozici už devětkrát. Jen ze střídačky pozoroval počínání svých spoluhráčů i v posledních dvou extraligových zápasech.

„To k tomu patří. Nejsem typ, který by měl nějak prskat. Počkám si na šanci, snažím se makat a pracovat na sobě. Vždycky, když přijde šance, je to jenom na mně. Nikdo to za mě neodehraje. Nemůžu pak říct, že jsem tu šanci neměl,“ uvedl.

V aktuálním ročníku nastoupil zatím za Moru do 15 střetnutí.

„Chápu, že tu jsou lepší beci, a já si prostě na tu šanci musím počkat,“ řekl.

Zahraje se dnes proti Litvínovu?

Bude záležet i na tom, jak trenéři naloží s Davidem Škůrkem, jehož ve středu poslali do prvoligové Třebíče na zápas proti Slavii.

Utkání proti Vervě startuje v olomoucké plecharéně v tradičních 18 hodin.