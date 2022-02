Je to specifický turnaj, který se hraje jednou za čtyři roky. Tentokrát tam nejsou hráči z NHL a kluci, kteří se dostali do nominace, do toho dají všechno. Ale možnosti týmu, ať už je to na Euro Hockey Tour nebo mistrovstvích světa v posledních letech, jsou limitované, takže uvidíme, jak si tým sedne. Jsou tam i někteří kluci, které znám a se kterými jsem hrával, budu jim držet palce a musí bojovat.

V medaili věříte?

Určitě tam jedou, aby vyhráli zlato, ale jsou tam další týmy, které mají stejné předsevzetí. Jedna, dvě výhry můžou položit základ k medailovým nadějím, ale stejně tak jedna, dvě prohry se slabšími celky můžou naděje zhatit.

Ale favorit podle expertů a veřejnosti na medaili nejsme.

To ne, ale to jsme nebyli ani v Naganu. Když si to sedne a kluci budou hrát na svém výkonnostním stropu, tak šanci máme.

Hodně se probírala nominace, co na ni říkáte?

Jsou tam lidé, kteří hráče vybírali a když si myslí, že tam ti kluci mají být… Já do toho nemůžu mluvit. Ze svých zkušeností vím, že je to těžké. Někteří hráči jsou zvyklí hrát první lajnu a tvořit mančaft a ty do čtvrté formace nedáte. Když jo a řeknete mu, ať to tam boří, hraje tvrdě, hrubě a nahazuje puky, tak to nefunguje a není to dobře. Navíc prostě nejde mít pouze první lajnu, ale musíte tvořit celý tým. Byla tam spousta hráčů hračiček, kteří mohli jet, ale nejedou. Tak to je a z toho pohledu bývalého hokejisty, který jsem popsal, to chápu.

Vy jste hrál chvíli s Romanem Červenkou, právě jeho nominace rozděluje společnost.

Hráli jsme spolu pár zápasů ve Lvu Praha, když tam přišel. Je to super chlapík, hokejově geniální a doufám, že na olympiádě bude platný.

Navíc bude kapitánem.

Má na to hodně zkušeností, možná je i nejstarší a za mě na to má.

Před sezonou se do Olomouce vrátil David Krejčí, co na jeho výkony říkáte?

K návratu měl své důvody, které řekl. Klobouk dolů před ním. Ze začátku body dělal a mančaft staví Olomouc kolem něj. Postupně si ho soupeři více hlídají, ale s tím musel počítat.

Nemáte strach, že když odejde, bude na tom Mora špatně?

Zase jsou tam jiní hráči, kteří to musí vzít na sebe a bez Davida vyhrát. Mají tam dost zkušených hráčů, kteří by to měli zvládnout.

Bude podle vás tahounem také v Pekingu?

Já si myslím, že jo, protože kvalitu má, v extralize vyčnívá, takže proč by neměl i tam. Žádní hráči z NHL na olympiádě nebudou, on by do zámořských hráčů patřil.

Jaroslav Svoboda



Věk: 41

Pozice: křídlo

Kariéra: Olomouc, Kootenay (Kanada/WHL), Cincinatti (USA/IHL), Carolina (NHL), Lowell (AHL), Třinec, Olomouc, Dallas (NHL), Znojemští Orli, Kometa Brno, Lev Praha, Sparta, Chomutov, Red Ice (Švýcarsko), Martin (Slovensko), Nové Zámky (Slovensko)

Draft: 1998, Carolina, 8. kolo, 8. výběr (celkově 208. v pořadí)

Bilance v NHL: 134 (12+17)

Úspěchy: Vítěz MS U20 1999, Vítěz WHL 1999/2000, Nejlepší střelec play-off WHL 1999/00, Vítěz kanadského bodování play-off WHL 1999/00, 2. místo v české extralize 2011/12, Vítěz 2. slovenské ligy 2015/16

Hodně se probírá také politická situace ve spojitosti s olympiádou v Číně. Máte na to nějaký názor?

Do toho bych se nepouštěl, sportovci tam jedou vyhrát turnaj a politika v tomto ohledu je úplně na jiné povídání.

Vy jste předposledním českým juniorským mistrem světa, vzpomenete si na to ještě?

Určitě si na to s kluky rádi vzpomeneme a přál bych to každému. Je to už dvacet let nebo kolik. Potom tam byli hned po nás ještě jedni, kteří to vyhráli a další generace na to bohužel nedosáhly. Ta zlata, která český hokej vyhrál, jsou strašně ceněná a neopakují se každý rok.

Proč český hokej teď tak dlouho čeká na úspěch?

Těžko říct. Asi tam ta kvalita nebude, protože čekáme hodně dlouho a nic nepřichází. Chtělo by, aby se nad tím zamysleli lidé, kteří mají šanci s tím něco udělat a potom bouchli do stolu a něco změnili.

Třeba výchovu v mládeži?

V ní očividně něco špatně je, protože ať už to je na draftu nebo v mládežnických reprezentacích, tak je vidět, že tam nemáme tolik talentů a kluci nejsou.

Co je tedy podle vás špatně a co by se mělo změnit?

Na to není žádný recept, je to tou dobou. Když řeknu, že za mě přišlo na nábor do přípravky dvě stě dětí a teď přijde padesát a musí z toho vybrat tu základku, tak je to nějaký ukazatel, kde se hokej nachází. Děti se rozmělnily a zájmových kroužků a činností je tolik, že není jen hokej a fotbal, jak tomu bylo v minulosti.

Ale další evropské země jako Švédsko, Finsko také nestagnují a naopak menší hokejové země jdou nahoru…

Nestagnují. Znám pár kluků, kteří tam ty školy dělají. Ať už to je Sasu Hovi nebo tihle, co se tomu věnují, tak to dělají jinak a ta jejich cesta je asi správnější.

V čem je jiná?

Tréninkové metody, které se používají jinde, jsou dostupné všude na internetu. Může si je vyhledat a nastudovat každý. Jejich trenéři se v nich více vzdělávají a mají to propletené. O něčem hovoří už to, že naši mladí hráči odchází brzy trénovat a hrát do Švédska a Finska. Tak to bohužel v této době je.

Takže naši trenéři se tolik nevzdělávají?

Oni ani nemusí, protože je k tomu nikdo nenutí a z vrchu nepřijde žádný rozkaz nebo posun. Těch, co jsou do toho zapálení je málo a nevím, co by muselo přijít, aby byli i ostatní.

Takže by podle vás měl svaz pořádat různá školení, zvolit jednotný systém a podobně?

Určitě by bylo lepší, kdyby to takhle fungovalo. Jenže, když přijdu třeba na zimák v Olomouci a podívám se na ty kouče, tak je poznávám, protože tam jsou pořád někteří, kteří trénovali ještě i mě. Noví trenéři, mladá krev prostě není.

Vy jste sice vyhrál juniorské mistrovství, ale do seniorské reprezentace jste se nikdy nepodíval, čím to bylo?

Vliv na to měla také zranění. Pozvánky jsem dostával, ale vždycky to bylo v době, kdy jsem byl zraněný. Dostat se do reprezentace v těch letech, co jsem hrával, znamenalo velkou šanci na úspěch. Ale jak říkám, v repre prostě nemůže být každý a mně to nevyšlo.

Rok po Naganu jste zamířil do zámoří, je možné, že vám to trošku otevřelo dveře?

Myslím, že to vliv nemělo. Možná trošku na to, jak se na mě dívali ostatní. Ale jinak jsem musel svoji výkonnost prokazovat každý den. Nebylo to tak, že máte nějakou volnou vstupenku, že jsme vyhráli olympiádu a teď se z toho všichni poto… Nic nebylo zadarmo.

Jak vzpomínáte na léta za oceánem?

Teď mi připadá, že to byl jiný život, protože už to je dvacet let. Vzpomínky to jsou ale hezké. Začalo to už v Kanadě v juniorce, můj hokejový život se vyvíjel a došel až do NHL. Byla to zkušenost, na kterou nemůžu říct špatné slovo.

Vy jste také pendloval mezi AHL a NHL. To muselo být občas zajímavé.

Tam se vás neptají, dají vám letenku a letíte. Když člověk pendluje, tak je to ještě dobré, protože ví, že je šance dostat se nahoru. Když už ale strávíte dva roky v AHL, tak je to horší, protože víte, že přijdou zase další mladí.

Prošel jste Dallasem a Carolinou, jak odlišné byly životy v těchto různých městech?

USA je tak velké, že stačí stát vedle a styl života je úplně jiný. V Dallasu to bylo tak, že hokej nikoho moc nezajímal a bylo tam celý rok teplo. V Carolině, kde to bylo blíže Kanadě, měli lidé k hokeji větší vztah. Navíc to tam byl nový sport, takže si ho vážili a nic jiného tam neměli. V Dallasu už to bylo víc rozmělněné, měli tam basketbal, baseball, americký fotbal na úrovni a bylo to obrovské město, takže hokej byl více stranou.

Co pro vás bylo lepší?

Užíval jsem si to více v Carolině, bylo to menší a rodinnější město. Lidé se už znali. Bylo to více na pohodu.

Potom jste měl také spoustu štací v Evropě. Na kterou vzpomínáte nejraději?

Ve Lvu Praha to bylo na úrovni. Podmínky v KHL byly srovnatelné s těmi v NHL. I v tom Švýcarsku, ač to bylo jen krátké angažmá na měsíc, tak tam by se dalo také zabydlet. Ale také extraliga v Kometě, Chomutov či dalších týmech. Byli tam skvělí diváci, takže na to také nemůžu říct špatné slovo.

Ve Švýcarsku jste byl ale jen chvíli a odehrál jste tam pouze 5 zápasů. Proč tak málo?

Měli tam přísné kvóty na cizince - mohli hrát dva nebo tři. Ti jejich stálí byli zranění a potřebovali tým doplnit, tak jsme tam šli s Rachůnkem na měsíc, o čemž jsme věděli dopředu.

Čemu se věnujete nyní po kariéře?

Hlavně rodině. Užívám si ji, mám půlroční dcerku, druhá je předškolačka.

Takže třeba trénování vás nelákalo?

Zatím ne, chtěl jsem si užít ty děti po hokeji, abych nebyl každý den na zimáku, možná až odrostou, tak se do toho vrátím.

A nějakému sportu se věnujete?

Jezdím často na kole. Máme v Olomouci skupinu, teď je jejím členem také další bývalý hokejista David Nosek. Chytlo mě to už při hokeji, ale nyní se tomu věnuju více. Hrával jsem při kariéře také tenis a nějaká kvalita tam je, takže teď se snažím jezdit v okolí na turnaje do Prostějova, Olomouce, ale i třeba na Slovensko. Z hokeje mi chybí nějaký ten adrenalin - výhra, prohra, což tenis nabízí.

Poznávají vás ještě lidé třeba na těch turnajích, že jste ten hokejista, co hrál NHL a řeknou si o fotku?

Už moc ne, nechal jsem si narůst vousy, takže… (smích). Až podle jména si třeba vzpomenou a potom občas proběhne nějaká fotka, ale je to v pohodě.