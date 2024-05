V úterý 30. dubna zemřel po dlouhé nemoci bývalý hokejový brankář Uničova či Olomouce Michal Turek. Podlehl leukémii. Ve 35letech po něm zůstala manželka Adéla a dvě malé děti - Ríša (2 roky) a Agátka (5 let). Kamarádi Michala Turka nyní spustili sbírku právě pro jeho rodinu.

„Jakožto Míšovi blízcí kamarádi se na vás obracíme s prosbou o podporu pro dvě malé statečné duše, Ríšu (2), Agátku (5) a jejich maminku Adélu. Všichni nedávno přišli o svého milovaného tatínka a manžela. Vaše štědrost a podpora poskytne této rodině světlo naděje a pevný základ pro budoucnost,“ stojí v představení sbírky na doniu, kde můžete přispět.

Pohřeb Michala Turka proběhl v Olomouci 7. května. Sbírka byla spuštěna 13. května a cílem je vybrat milion korun. Už po pár hodinách se povedlo posbírat příspěvek 150 tisíc. Za dva dny to pak bylo téměř půl milionu, na který se složilo 442 dárců.

„Léčba a ztráta příjmu během nemoci rodinu finančně zasáhla. Vaše podpora tak bude klíčová pro obě děti, pomůže jim zajistit jejich potřeby, stejně tak mamince umožní, potom co bolest alespoň trochu odezní, postavit se na vlastní nohy a starat se dál o své děti. Vybrané prostředky budou použity konkrétně na úhradu výdajů na domácnost, jako jsou poplatky spjaté s chodem domácnosti. Peníze ze sbírky pomohou pokrýt i nečekané výdaje. Dary pomohou financovat i veškeré vzdělávání a koníčky dětí. Dále poslouží na výdaje spojené s péčí o děti, jako je jejich oblečení, pomůcky do školy, lékařské výdaje, včetně například odborných konzultací pro zlepšení psychického stavu. Pokud by se vybralo více financí, než rodina dokáže využít na nezbytné výdaje po dobu 3 let, budou finance uloženy pro děti na bankovním účtu,“ popisuje zakladatel sbírky Pavel Kolář.

Kdo byl Michal Turek? Od dětství se věnoval sportu, miloval adrenalin na ledě i klid u vody v rámci rybaření. Nejvíce energie však dával do ledního hokeje. Jako gólman byl odchovancem HC Olomouc. Za prostějovské Jestřáby si vyzkoušel třetí ligu a několik sezon strávil v Uničově. Kariéru pak ukončil v Moravské Třebové, kterou dovedl ke třem titulům.

Život Michala Turka i jeho rodiny změnila v červnu roku 2021 nečekaná diagnóza – akutní myeloblastická leukemie. Po téměř třech letech bohužel Michal Turek boj se zákeřnou nemocí prohrál.

„Michal nebyl jen otcem, byl toho mnohem víc. Byl to pilíř rodiny, jehož ztráta zanechala hlubokou ránu nejen v srdcích jeho dětí, ale i v celém okolí. Cílem této sbírky tak není nic menšího, než společná snaha zaopatřit jeho dvě malé děti a pomoci manželce Adélce, která odteď musí zvládnout vše sama,“ napsal zakladatel.

Tentýž den, jako tato sbírka, byla založena také dobrovýzva s názvem „Házenkářská, pro moji skvělou spoluhráčku Adélku a její dvě děti“.