„Bylo to přesně to, co jsme chtěli. Rychle o dva góly vést,“ hodnotil Kolouch vítězství 3:2 nad Motorem.

Mora mohla z dobré první třetiny klidně vytěžit ještě víc. „Pak se nám bohužel nepodařilo odskočit na tři nebo čtyři branky. Druhou třetinu jsme začali hrozně a hned jsme inkasovali. Budějovice se vrátily do hry a pak už to bylo takové trošku složitější. Museli jsme si víc hlídat záda,“ pokračoval v komentáři zápasu Kolouch.

Svým dílem přispěl kromě jiného brankou v čase 4:17, jen 20 vteřin poté, co otevřel skóre zápasu Lukáš Nahodil.

„Ostříž (David Ostřížek, pozn. red) to tahal po křídle a cíleně střílel na beton. Já šlapal do brány. Sice to šlo na vzdálenější beton, takže jsem si říkal, že už jsem to asi projel. Čilo (Marek Čiliak, pozn. red.) si to ale nějak hodil do brány, ani nevím jak, a pro mě už to potom bylo snadné to tam doklepnout,“ popsal Kolouch svůj šestý gól v sezoně.

Mora poprvé v ročníku brala dvě tříbodová vítězství za sebou, výhrou proti Českým Budějovicím navázala na úspěch z ledu Vítkovic. V neděli na ledě Karlových Varů by Kohouti rádi přidali další triumf.

„Od začátku sezóny čekáme na nějakou delší vítěznou šňůru, takže kdyby to tak bylo, bylo by to super. Je to určitě náš cíl,“ pravil. „Letos je to takové nahoru, dolů, ale věřím, že nastala správná chvíle, kdy se odrazíme a budeme vyhrávat pravidelně,“ přál by si vítkovický odchovanec.