Na to, jak dlouho jste nedal gól, jste ale zakončil chladnokrevně.

Bylo na čase. Jsem rád, že jsem to tam po dlouhé době dal. Čekání bylo dlouhé. Kdybych věděl, v čem byl problém, odbourám to v pátém kole a už se netrápím. Prostě to nelepilo. Jsem rád, že to mám za sebou, jen škoda, že to nevedlo k žádným bodům.

Jak jste čekání na gól zvládal po psychické stránce?

Dlouho jsem si to nepřipouštěl, pak už mě to začalo srát. Snažil jsem se to zlomit a konečně je to tady. Doufám, že se to otočí a začne mi to tam teď víc podat. Hlavní ale bude, abychom sbírali body, protože to teď není moc časté.

Třinec jste mohli porazit potřetí v řadě, zápas jste měli dobře rozehraný. Proč to nedopadlo?

Mrzí to hodně. Nebyl to od nás špatný zápas, ve třetí třetině jsme ale měli na nějakých osm minut výpadek. Nebyli jsme důrazní v našem pásmu a hned jsme za to byli potrestaní, dostali jsme dva góly. Je to strašná škoda, body jsme si zasloužili. Bohužel to dopadlo špatně.

Zápas se lámal na startu třetí třetiny, souhlasíte?

Vedli jsme 2:1, možná tam byla trošku opatrnost, což nejspíš nebylo na místě. Měli jsme hrát ještě aktivněji, přistupovat k nim dřív, rychleji. Byly tam na nás zámky, snažili jsme se to hrát z boxu, bohužel z toho padl gól, i když to bylo trochu nešťastné. Před naší brankou ale musíme být důraznější a nepouštět soupeře k dorážkám.

I když jste Třinci dlouhou dobu herně stíhali, moc střel jste nevyprodukovali.

Moc střel nebylo, to je pravda. Ale třeba po tom druhém gólu jel Nahec (Lukáš Nahodil, pozn. red.) sám na branku, a kdyby to proměnil a bylo to 3:0, tak jsme se teď nejspíš mohli bavit o třech bodech. Zamrzí to.

Hned ve čtvrté minutě opustil zápas Jan Jaroměřský bývalý spoluhráč. Na to se nedívalo hezky, že?

Jasně, ale téměř nezáleží, o koho jde. U Honzy je to samozřejmě intenzivnější vzhledem k tomu, že tady dlouho hrál, ale nikdo nikomu nic zlého nepřeje. Odešli jim dva hráči, není to příjemné. Nám se to děje taky skoro pořád, často přijdeme o nějaké hráče, je to tak celou sezonu. Pak to musíme nějak lepit. Tyto momenty nikdo nevidí rád, hlavně ať to všichni hrajeme ve zdraví.

Překvapilo vás, že nastoupil Adam Rutar?

Jo, já jsem trochu překvapený byl. Myslel jsem si, že si dá alespoň tento víkend volno, Áda se ale ukázal jako tvrdý chlap, má tuhý kořínek, popasoval se s tím naprosto suverénně. Klobouk dolů, mám radost, že se k tomu staví tak, že chce hrát, i když není úplně fit.