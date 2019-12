V rozhovoru pro Deník rozebral promarněný zápas ve Vítkovicích, nabitý a důležitý vánoční program, nebo to, co dělal místo pečení cukroví.

Ve Vítkovicích jste dvakrát vedli. Mrzí o to víc, že jste nakonec vůbec nebodovali?

Určitě. Myslím, že minimálně ten bod bychom si zasloužili. Chybami, které oni dokázali potrestat, jsme o něj přišli. Mrzí nás to a snad to v pátek napravíme.

Domácí využili dvě přesilovky ze tří, přitom v nich mají nejhorší úspěšnost v soutěži. Ukázalo se, že se na statistiky nedá spoléhat?

Jasně, asi si k tomu taky něco řekli. Hráli to jednoduše, stříleli. Bohužel ty puky nám tam prošly a oni to dokázali tečovat. Z tohoto pohledu to nebylo nejlepší.

Byla z Vítkovic cítit nová energie po trenérské změně?

Je pravda, že my jsme je v té jejich krizi nepotkali. Přišlo mi, že hrají energicky, mají mladý tým, hodně dobře bruslí. Myslím ale, že jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem, šance jsme si taky vypracovali. Neřekl bych, že nás třeba něčím překvapili.

Hráli i dost tvrdě. Nechtělo to taky ještě přitvrdit?

Možná jsme mohli být v některých situacích důraznější. Oni byli určitě nahecovaní – po pauze, s novým trenérem, chtěli do toho dát všechno. I my jsme do toho chtěli dát všechno, možná jsme mohli hrát i trochu tvrději a třeba by to přineslo úspěch. Teď už se k tomu těžko něco říká.

Některé hity byly dost ostré, že? Po zákroku od Výtiska nedohrál Jan Knotek, naloženo dostal i Zbyněk Irgl.

Zvlášť ten první zákrok byl asi hodně diskutabilní, trefil ho (Knotka, pozn. red.) do hlavy. To bylo dost na hraně. Uvidíme, doufám, že bude Honza brzo v pořádku. Nemělo by to být snad nic vážnějšího.

Když je Výtisk na ledě, je potřeba mít hlavu nahoře víc než jindy?

Jo, on je zkušený. Umí si to vyčíhnout, tahle fyzická hra je mu vlastní. Chodí do toho a člověk se určitě musí mít na pozoru, když jde proti němu, aby o něm vždycky věděl.

Teď otázka přímo na vás. V této sezoně jste se rozhodl sbírat jen asistence?

Moje rozhodnutí to nebylo (směje se). Nějak to tak zatím vyplývá a snažím se to moc neřešit.

Je lepší si nulu v kolonce branek vůbec nepřipouštět?

Snažím se to vůbec neřešit. Určitě bych se dostal do větší herní pohody, kdyby to tam napadalo, ale snažím si to nepřipouštět, jít zápas od zápasu a doufat, že to zlomím.

Třeba už teď proti Boleslavi, kdy jako tým můžete napravit prohru z Vítkovic a zapsat třetí domácí vítězství.

No jasně, doma máme pořád co dohánět. Na pátek se všichni těšíme, doufáme, že ten zápas zvládneme a že před Vánocemi ještě nějaké body nasbíráme. Bude to teď hodně důležité, kromě Bolky tam potom máme mančafty, které jsou kolem nás. Bude potřeba ty body pobrat. I teď proti Boleslavi to pro nás bude důležitý zápas.

O Vánocích se místo chvilky oddychu naopak moc nezastavíte, program je perný.

Byli bychom raději, kdyby bylo na podzim víc úterků, třeba čtyři pět a mezi svátky bylo větší volno. Dali bychom si týden od hokeje pauzu, a pak by se zase jelo. Leden je našlapaný, ale kvůli tomu, jak to je teď, je našlapaný i ten prosinec mezi svátky. Kdyby se zápasy rozprostřely víc do podzimu, byli bychom rádi. Hlavně by to ocenili asi kluci, kteří mají rodiny.

Kvůli našponovanému spodku tabulky už byste se měli vyhnout delší šňůře proher, že?

Je to tak, žádnou větší krizi už si dovolit nemůžeme. Každý zápas je pro nás v podstatě boj o záchranu, nebo minimálně o to, abychom se odpoutali od toho spodku. Co nejdřív si vyřešit tyhle starosti. Letošní extraliga je fakt strašně vyrovnaná, každý může porazit každého. Viděli jsme to před pauzou, kdy vyhrály týmy zespodu nad týmy, co jsou nahoře. A může to tak být znovu. Každý do toho dává všechno, protože letos jde fakt o všechno. Není tam žádná záchrana.

Zpět k Vánocům. Fanoušci mohli na vašem instagramovém profilu vidět, že místo pečení cukroví chystáte utopence. Je to vaše oblíbená pochoutka?

Jo, jo. Neříkám, že na ně někam chodím každý týden, ale mám to rád. Byl to takový spontánní nápad. Řekli jsme si, že si na Vánoce uděláme utopence, tak jsme se sešli a pustili se do toho. Tak snad se dílo podařilo.

Chystal jste je podle nějaké osvědčeného receptu?

Táta dělal hodně utopence, takže jsem něco viděl u něj. Řekl jsem si ale o recept na nálev od kamaráda, který vaří v Hanácké hospodě. Má je výborné, hrozně mi tam chutnají. Dal mi recept a nálev jsem dělal podle něj.

Mora hostí Boleslav (pátek, 18.00)

- Kohoutům pravděpodobně bude chybět centr Jan Knotek

- Olomoučtí hokejisté mohou proti Mladé Boleslavi vyhrát na domácím ledě potřetí za sebou. V aktuálním ročníku se jim to zatím nepovedlo

- Bruslaři jsou v tabulce čtvrtí, Mora devátá

- Mladoboleslavští po reprezentační pauze porazili Pardubice 4:1, čímž zlomili třízápasovou sérii proher

- Obě dosavadní vzájemná utkání této sezony dopadla lépe pro Středočechy. Nejprve vyhráli na Hané 2:1 po prodloužení, poté doma zvítězili jasně 5:1