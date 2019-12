„Když už musíme hrát na svátky, tak jsem si dal alespoň dárek,“ usmíval se Burian, který gólovou střelou na 3:1 nasměroval Moru ke čtvrté domácí výhře v řadě.

A gól to byl z kategorie výstavních. „Strap (Petr Stapáč, pozn. red.) mi to hezky dal a potom valil do brány. Já jsem viděl, že je dobruslovaný od hráče zezadu, tak jsem si řekl, že to zkusím sám. Jsem rád, že to tam propadlo,“ popisoval gólový moment muž, který na první branku sezony čekal 29 zápasů.

„První gól přišel asi včas. Snažil jsem se to neřešit a hrát co nejlépe to jde. Říkal jsem si, že to snad přijde,“ popisoval Burian dlouhé čekání.

Když šest minut po jeho důležité trefě, v polovině závěrečné třetiny, dostali domácí téměř dvouminutovou dvojnásobnou přesilu, zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže Kohouti šanci jít do třígólového vedení nevyužili a rázem bylo zaděláno na drama.

„Bez toho bychom to nebyli ani my. Samozřejmě jsme chtěli dát gól při přesilovce pět na tři, ale nedopadlo to. Bylo by fajn si těmito přesilovkami pomoc. Ale dali jsme tam srdce a ukopali jsme to,“ pochvaloval si Burian týmovou bojovnost.

Energie sice pět minut před koncem snížila na rozdíl jedné branky, ale olomoucké vítězství potvrdil při karlovarské power-play Pavel Musil.

Klíčový první gól

Kohoutům se na Štěpána povedl nejen závěr, ale taky důležitý vstup do zápasu. František Skladaný se trefil do sítě svého bývalého týmu po odrazu puku od mantinelu, což byla pro olomoucký tým velká vzpruha.

„Že jsme prakticky celý zápas vedli, nám hrálo do noty,“ pochvaloval si trenér Zdeněk Moták.

Soupeř sice vyrovnal na startu druhé třetiny, jenže brzy vrátil domácím vedení Lukáš Nahodil. A od té doby už Kohouti náskok nepustili.

„Nejzásadnější problém pro nás byl, že domácí celou dobu vedli. Mohli se soustředit na svoji urputnou obranu, nám se těžko prosazovalo, nebyli jsme produktivní,“ hodnotil karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Západočeši sice v závěru vykřesali šanci na vyrovnání, jenže Branislav Konrád svůj tým podržel. „Chytal výborně, naše obranná hra slavila úspěch. A samozřejmě čtyři vstřelené branky nás taky těší,“ řekl Moták, který si ovšem neužíval závěrečné minuty, kdy už mohl mít jeho tým luxusní náskok.

„Je škoda, že jsme nevyužili dlouhou přesilovku pět na tři a zkomplikovali si situaci. Mohli jsme si udělat pohodový zápas a jít do vedení 4:1. Přesto chci chlapcům poděkovat za kvalitní a bojovný výkon,“ řekl olomoucký lodivod Moták.

Domácí forma

Mora potvrdila zlepšenou formu, pryč je doba, kdy doma tahala dlouhou šňůru porážek. „Nebyl to od nás vůbec špatný výkon a odrazíme se zase do další práce. Zvedlo se to, hlavní je, že bereme body doma,“ upozornil Burian.

Další zápas povánočního bloku hrají Kohouti už v sobotu od 17 hodin doma proti Pardubicím. „Nic jsme nepodcenili. Byl jen jeden den volna, čtyřiadvacátého. Dobře jsme potrénovali a všichni se těšili na tenhle dvojzápas doma. Věříme, že budeme mít po těchto dvou zápasech šest bodů,“ vyjádřil své přání hrdina svátečního večera (a letos sváteční střelec) Vilém Burian.

„Doufám, že si nechal střelecký prach na další utkání,“ dodal na adresu autora vítězné branky olomoucký kouč Zdeněk Moták.

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Skladaný (Vodný, Laš), 28. Nahodil (Klimek), 44. Burian (Strapáč, Irgl), 60. P. Musil (Klimek) - 22. M. Rohan (Raška), 56. Plutnar (T. Rachůnek). Rozhodčí: Jeřábek, Micka - Rampír, Rožánek. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 3747.

Olomouc: Konrád - Jaroměřský, Ondrušek, Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, Škůrek - Irgl, Strapáč, Burian - P. Musil, Nahodil, Klimek - Olesz, Kolouch, J. Káňa - Skladaný, Vodný, Laš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Karlovy Vary: Bednář - Graňák, Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Černoch, V. Polák - Osmík, Raška, Křemen - Kohout, T. Mikúš, Koblasa. Trenér: Pešout.