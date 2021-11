Veledůležité by však pro Olomouc mohlo být probuzení dvou jiných důležitých postav ofenzivy. Skončilo totiž devatenáctizápasové čekání na první kanadský bod Lukáše Klimka a dvanáctizápasové střelecké trápení Lukáše Kucsery, u kterého v kolonce „vstřelené góly“ svítila smutná jednička.

Dvě nabídky na střelu z první, dva slepené góly Lukáše Kucsery ve druhé třetině. Mora díky nim de facto rozhodla o zisku tří bodů na ledě Liberce.

„Doufám, že mě to nakopne do dalších zápasů. Na první body jsem čekal strašně dlouho, a jsem rád, že Kučis ty moje nahrávky úspěšně proměnil,“ oddechl si Klimek na klubovém webu HC Olomouc. „Nebyly to sice vyložené šance, ale on to umí trefit. Konečně jsme si zahráli spolu a dopadlo to dobře,“ dodal.

S Morou to přitom nevypadalo vůbec dobře, v první třetině rychle prohrávala 0:2.

„Řekli jsme si, že je dost času výsledek otočit. Spíš jsme se snažili navzájem povzbudit, abychom nesklopili hlavy,“ popisoval Lukáš Klimek. „Řekli jsme si, že do toho půjdeme naplno a otočíme to. Nic jiného nám nezbývalo. Jinak jsme ale nic zásadně neměnili,“ ohlížel se.

A povedlo se. Reprezentační pauza tak pro Hanáky bude o to příjemnější. Navíc se konečně dařilo také v přesilových hrách. A to byl další paradox. Kohouti totiž početní výhody před nedělním duelem vůbec netrénovali.

„Ono je to někdy lepší. Kluci jsou v přesilovkách na puku šikovní. Umí improvizovat, a dneska to zahráli výborně. Můžeme jim pouze poděkovat za to, jak skvěle to proti Liberci zvládli,“ uzavřel zkušený odchovanec Vítkovic.