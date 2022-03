Před úterním závěrečným kolem se rýsovaly různé možnosti. „Tam si nevyberete. Pardubice, Plzeň, Liberec, Vítky, to jsou všechno těžcí soupeři. Čeká nás pořádná šichta,“ byl si vědom. To, že jde na „své“ Vítkovice, odkud pochází, ho nechává chladným. „Je jedno, proti komu hrajete, vždycky chcete vyhrát a být úspěšní. Proti vám stojí 25 lidí na ledě a zbytek v ochozech. A ti se vás snaží zašlapat někam do trubek, do země, do ledu. S tím se ale musíte srovnat,“ pravil.

„Play-off Krech“ aktivován! Všechno pro tým, hlásí Krejčí

Pět výheř v řadě? Vše se maže

V zádech má Mora nejlepší období v sezoně. Posledních pět zápasů = zisk maximálního počtu 15 bodů. Co na to Moták? „Všechno se to maže. Minulý rok jsme v posledním zápase dostali devět gólů v Plzni, a pak jsme je přemohli 3:0,“ připomněl události z minulého roku.

Není to tak dlouho, co se Olomoučtí strachovali, aby ještě nezahučeli do baráže a nemuseli teď víc než měsíc čekat na to, aby se mohli rvát o extraligový život. „Bylo to jako na houpačce. Základní část jsme začali výborně, hráli jsme dobře, kvalitně, byl to od nás atraktivní hokej. Od listopadu jsme ale šli trochu dolů a nemohli jsme se z toho dostat. Závěr základní části nám vyšel,“ těšilo zkušeného kouče.

Jaký byl klíč k tomu, že Mora dokázala v posledních kolech pořádně sešlápnout plyn? „Z olympiády se vrátili Krejča (David Krejčí, pozn. red.) a Braňo (Konrád, pozn. red.), doplnilo se to těmi kvalitními kluky. Byly totiž zápasy, na které nás opravdu jezdilo málo. Teď jsme už ale hráli v plném počtu – 12 útočníků a sedm obránců. Mohli jsme využívat všechny čtyři útočné formace. Ke konci se to trochu zvedlo a budeme rádi, když budeme navazovat,“ zamýšlel se Moták.

Jak je to s marody?

Vzhledem k tomu, že už dnes se brány play-off otevírají, nechtěl Moták ohledně stavu kádru příliš odkrývat karty. Přesto naznačil. „Lukáš Nahodil by snad měl být, i když ještě má nějaké šrámy. U Rosti Olesze je to podobné, ale nic víc vám k tomu nechci říct,“ dodal s tradičním úsměvem.

V minulém ročníku odvezla Mora v předkole domů dvě výhry a hned první mečbol proměnila. Jak to bude tentokrát? Předkolo proti Vítkovicím startuje dnes v 17 hodin na ledě OSTRAVAR ARÉNY.

Autor: Denis Manina

Program zápasů:

1. zápas: Pá 11. 3., 17.00 ve Vítkovicích

2. zápas: So 12. 3., 17.00 ve Vítkovicích

3. zápas: Po 14. 3., 17.00 v Olomouci

případný 4. zápas: Út 15. 3., 17.00 v Olomouci

případný 5. zápas: Čt 17. 3., 17.00 ve Vítkovicích

Další dvojice v předkole:

Plzeň – Mladá Boleslav

Pardubice – Karlovy Vary

Liberec – Brno