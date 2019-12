Když už jim to nešlo doma, z venkovních zápasů v posledních kolech vozili body. V úterý v Brně se ale olomouckým Kohoutům na domácí nezdar s Libercem tentokrát vítězně reagovat nepovedlo.

Byť rozdíl ve skóre byl nakonec jen jednogólový (3:4).

„Dotahovali jsme, při powerplay jsme si vypracovali šance, nicméně nám to tam nespadlo. Je to ale za námi, teď se připravujeme na další zápas,“ řekl pro klubový web HC Olomouc obránce Jan Švrček.

Osm utkání. Tak dlouho už se Hanáci na svém ledě neradovali. Proklatě dlouhá doba. Vše začalo zápasem proti Plzni (0:4), a pak už to „jelo“.

Kometa Brno, Hradec Králové, Sparta, Vítkovice, Zlín, Kladno a naposledy Liberec. Ze všech těchto duelů vytěžili svěřenci trenérů Zdeňka Motáka a Jana Tomajka jen jeden bod.

I dlouho trpěliví fanoušci už potom začali ztrácet nervy a z tribun se v posledních zápasech, které hostila olomoucká plecharéna, začaly ozývat pokřiky volající po konci kouče Zdeňka Motáka.

Mora je v tuto chvíli na 11. místě. Ve své momentální situaci by se Olomoučtí měli dívat spíš pod sebe, jedna výhra je ale může posunout zpět do pater, kde se přece jenom dýchá o poznání lépe. Vždyť desáté Vítkovice jsou na tom jen o dva body lépe a to přitom mají o dva odehrané zápasy navíc.

O zlomení předlouhé bídné šňůry se pokusí Kohouti zase v pátek. V cestě ale budou stát druzí třinečtí Oceláři, kteří navíc také mají co napravovat. Po pětizápasové sérii výher je na jejich ledě smetly Karlovy Vary (2:6), a poté – opět před domácími tribunami – promarnili proti Zlínu vedení 0:3, a nakonec padli 4:5 po nájezdech.

Kohouti navíc nemají vůbec dobré vzpomínky na první vzájemné střetnutí, v němž dostali sedmibrankový příděl (3:7). Víc gólů v jednom utkání během nynější sezony Hanáci nedostali.

Nebojácný zadák Jan Švrček ale věří, že nyní budou olomoučtí hokejisté na úřadujícího mistra připraveni lépe. „Na každého se chystáme stejně. Nejdříve u videa, a pak i takticky. Myslím, že jsme teď připraveni dobře, takže tam na ně vlétneme naplno a budeme chtít po té sérii porážek doma vyhrát,“ prohlásil odhodlaně.

Zápas 23. kola startuje na ledě olomouckého zimního stadionu v 18 hodin. Budou se Kohouti konečně radovat?