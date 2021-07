Sedmnáctiletý gólman hokejové Olomouce Jan Špunar si vysloužil nominaci na Hlinka Gretzky Cup.

Mládežnický reprezentant a brankář HC Olomouc Jan Špunar | Foto: Archiv sportovce

Mladý odchovanec klubu z Hané má za sebou starty v reprezentacích do šestnácti i do sedmnácti let. Nyní si zachytá i za osmnáctku. Už v úterý odstartoval národní tým přípravný kemp v Břeclavi. V sobotu jej čeká přátelské utkání s USA.