V páté minutě třetí části inkasoval v oslabení z hole Františka Lukeše. O 40 vteřin později se zdálo, že bude puk ze sítě tahat potřetí. Hostující Patrik Zdráhal měl před sebou z poloviny odkrytou branku. V tom se zjevila Lukášova hokejka! Puk se od ní odrazil pryč.

Je to vabank, hokejka šla doprostřed

„Musel jsem jít na Jarůška, protože ten to pořád tahal a člověk neví, jestli by nahrával nebo střílel, takže jsem na něj musel vyjet a on to na poslední chvíli hodil za sebe,“ popisoval Lukáš, jak reagoval při litvínovském přečíslení.

„Byl jsem na Jarůškovi celým tělem, takže mě nezbývalo nic jiného, než tam pak dát ruku a hokejku. Naštěstí mě trefil,“ komentoval svůj nejlepší moment v zápase.

Je takový zákrok vždycky spíše o štěstí, nebo se brankář snaží reflexivně trefit místo soupeřovy střely? „Je to vabank. Většinou to dáváte doprostřed brány, abyste to zkusil nějakým způsobem zakrýt. Je to asi ale spíš o štěstí,“ pravil 27letý olomoucký odchovanec.

Řekl si o nominaci do Zlaté helmy, ankety České televize o nejlepší moment sezony? „To asi není na otázka na mě,“ prohodil.

Lukáš svůj zákrok vyhledávat nebude

Pravděpodobně se svým zákrokem ani nijak zvlášť nebude kochat. „Když budu mít čas a náhodou doma zapnu televizi, tak se na něj mrknu. Jinak to ale nebudu vyhledávat,“ řekl a dodal: „Tomu zápasu to moc nepomohlo, i tak jsme prohráli,“ mrzelo ho, že jeho zázračný zákrok ve finále k ničemu nebyl.

Ostatně, celkově si v aktuální sezoně moc radosti neužil. Zasáhl do 17 zápasů, vyhrát dokázal jen čtyři. „Letos to nějak nevychází. Spíš prohrávám, než vyhrávám, když tam jsem. Netěší mě to, je to škoda, proti Litvínovu to bylo zase o gól,“ štvalo ho.

I když není ještě definitivně rozhodnuto, na to, aby se Mora dostala ze dvanácté pozice ještě výš, už to nejspíš nebude. Pět zápasů do konce základní části má právě Litvínov na jedenáctém místě osmibodový náskok. „Samozřejmě jsme věděli, že by to bylo fajn, ale asi je to jedno. Nejspíš bychom si moc nepomohli,“ dodal Lukáš s tím, že tolik nezáleží, zda půjdou Kohouti do předkola z jedenácté nebo dvanácté pozice.

Koneckonců, ani v předkole Mora ještě tutově není, ale je to víc než pravděpodobné. Třináctý Zlín, který drží Černého Petra, ztrácí na Olomouc třináct bodů.

Moták: Konrád nás držel, tak jsme ho nevytahovali

Extraligový kolotoč se v nynějším ročníku točí velmi rychle. Koronavirová pandemie hned na začátku soutěž na nějakou dobu zastavila, proto se utkání musí od té doby – i kvůli reprezentačním pauzám – hrát v krátkém sledu za sebou.

I z toho důvodu by člověk čekal, že olomoučtí trenéři budou své brankáře točit častěji. Slovenská jednička Branislav Konrád do této chvíle zasáhl do 35 zápasů, jeho kolega Jan Lukáš odchytal méně než polovinu (17).

Většinou trenéři Zdeněk Moták s Janem Tomajkem dali na Konrádovu formu, kterou nechtěli narušovat. Tak jako v předešlých pěti střetnutích, než znovu došlo na Jana Lukáše.

„Přesně to je ten důvod, proč tam Braňo byl. V těch úspěšných zápasech nás držel – za dva body Vary, za jeden bod Pardubice, výhra s Litvínovem a Spartou… velice nás držel, proto jsme ho tam drželi i my,“ zmínil Zdeněk Moták, kouč Hanáků.

„Šlo to teď ve velkém kalupu a Braňo si taky potřeboval odpočinout. Honza proti Litvínovu chytal dobře, dostal jen dva góly v oslabení. To není nic špatného. My nedáváme góly a o tom to je,“ pravil Moták.

Jaký je plán do závěrečných kol? Udržet před blížícím se – velmi pravděpodobným – předkolem v zápřahu oba maskované muže, nebo spíš už vše vsadit na jedničku Konráda? Moták nebyl konkrétní. „Myslím, že je to otevřené, budeme o tom ještě diskutovat, varianty jsou. Potřebujeme to ještě probrat s trenérem brankářů Martinem Falterem.“