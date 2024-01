Lukáš Klimek fauloval a Mora šla do oslabení. Po zákroku Knotka navíc dokonce do tří! Plzeň ale své šance nevyužila.

„To nebylo příjemné. Kluci mi asi chtěli co nejvíc pomoct, zahráli to fantasticky. Do vyložených šancí soupeře nepouštěli. Přesilovky mají dobré, ale myslím, že jsme to zvládli,“ ohlédl se Konrád.

Pomohla i náhoda. Obě olomoucká vyloučení totiž rozdělilo předčasné přerušení druhé třetiny kvůli poškozenému mantinelu v plecharéně.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„V kabině je teplo. Přiznám se, že tam jsem se docela potil. Takže do zbytku zápasu jsem šel zahřátý,“ usmíval se „Braňo“.

Šlo na něj deset střel, inkasoval jedinkrát, když Jakub Pour snižoval na 4:3. Hanáci pak ale třemi góly típli jakékoliv plzeňské naděje na body.

„Dlouho jsem nechytal. Absolvoval jsem nějaké tréninky, poslední dva už naplno. Jsem moc rád, že nám to tam konečně napadalo. Možná jsme odehráli lepší zápasy, ale každý bod je teď důležitý,“ má jasno Branislav Konrád.

