Sám si několik mistrovství světa vyzkoušel. Slovenský brankář Mory Branislav Konrád (36) se v rozhovoru pro Deník rozpovídal nejen o hokejovém šampionátu v Praze a Ostravě. „Kluci se budou muset také odreagovat, na nějaké pivo čas bude. Třeba Kanaďani a Američani to vůbec neřeší. Češi nesmí zase nesmyslně točit gólmany,“ říká opora Olomouce a bronzový medailista z olympiády v Pekingu.

Branislav Konrád na tiskové konferenci po návratu z olympijských her v Pekingu. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Mistrovství světa se koná v Česku, je to svátek i pro Slováky?

Určitě ano, všichni se těší na domácí mistrovství a v Čechách je to pro nás jako doma. Horší to je pro fanoušky, protože sehnat lístky někde v Rize je jednodušší než v Ostravě. Atmosféra bude jako doma, perfektní a lidé tím budou žít. O to větší ale bude tlak na hráče. Já jsem byl v Ostravě v roce 2015 - všechno bylo super, ale úplně nám to nevyšlo, o nějaký bod jsme nepostoupili ze skupiny. Budu držet klukům palce, ať jim to vyjde alespoň do čtvrtfinále.

Nemrzí Slováky, že nejsou v Praze?

Těžko říct. Do Ostravy je to blíž pro lidi. Na druhé straně ani Praha by nebyla daleko. Kluci to budou mít v Ostravě trošku těžší, protože v Praze je asi větší anonymita. Šampionát trvá dva týdny a nedá se sedět stále na hotelu. Je lepší jít se někam projít, vyvětrat, na kávu a podobně. Změnit i stravu. V tomhle by byla pro ně Praha lepší, ale myslím, že se nad tím nikdo nepozastavuje.

Jak jste to měl vy na mistrovstvích, když jste šel ven?

Bydleli jsme trošku mimo, takže se dalo jít projít. Ale když jsme šli do centra, tak to bylo trošku horší. Se zájmem lidí je ale potřeba počítat, nejhorší to mají ti z NHL. Když však není přehnaný, tak to nevadí a hráči si to užívají. Je potřeba se na procházky porozdělovat. Jste spolu na snídani, tréninku, mýtinku, večeři. Nemůže jít dvacet borců spolu. Někdo půjde sám, někdo ve dvojici, trojici. Je to doma, takže tam budou rodinní příslušníci. Je lepší změnit vzduch a přijít na jiné myšlenky než jen hokej, hokej, hokej. To by se člověk zbláznil.

Chodí hráči po památkách a je případně příležitost dát si třeba jedno pivo?

Čas na památky je. Záleží podle každého jednotlivce. Vždycky se najde čas i na pivo. Teď je to ale nebezpečné, když má každý telefon. Kanaďané a Američané to však neřeší a je jim to jedno. Určitě tam něco takového bude, je potřeba se trošku odreagovat. Samozřejmě se člověk nemůže opít.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Nečekal jste, že Kanadě přijede více hvězd?

Byl jsem překvapený. Čekal jsem, že přijede do Prahy více hvězd. Kdyby dorazil Crosby a hrál s Bedardem, tak by to bylo super. Pro ně ale ty mistrovství nejsou tak prestižní jako olympiáda, kam jedou všichni. Sem si jedou zahrát hokej. Chtějí vyhrát, ale mají to spojené i s nějakou zábavou.

Jak vnímáte slovenskou nominaci?

Trenér Ramsey s Šatanem a Lašákem tam jsou delší dobu a vždycky se jim povede tým perfektně poskládat. Mají plnou důvěru lidí i hráčů. Každý chce dělat nejlepší rozhodnutí a vybrat nejlepší hráče s nejlepší formou. Teď to už není jen o tomhle, že se vezme dvacet nejlepších. Potřebujete mít dvě přesilovkové formace, někoho na oslabení, někoho výborného na buly, někoho, kdo bude padat do střel. Vidíme to na Třinci například, jak to má výborně poskládané.

Je tam nějaké překvapení? Mluvilo se hodně o tom, že nejedou Lantoši či Okuliar.

Lantoši měl fakt výbornou sezonu, něco pod trenérem už odehrál. Je šikovný a rychlý. Ale trenéři můžou mít jiný názor, vidí je každý den. Je to hráč, který se nehodí do čtvrté formace. Nejede také Samo Buček z Nitry - výborný hokejista - ale na jeho místo tam jsou Slafkovský a Cehlárik. Stejně je to s Okuliarem.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Co říkáte na českou nominaci?

Češi mají na výběr z více hokejistů, kteří hrají v NHL a Evropě. Skládá se to asi hůře. Překvapilo mě, že na poslední turnaj bylo povolaných strašně moc hokejistů, protože i my, když trénujeme, tak je to ideální ve dvaceti až pětadvaceti lidech. To je strop. Bylo tam ale dost hráčů z Třince a Pardubic, kteří za sebou měli spoustu zápasů, takže jim možná vyhovovalo, že se netrénovalo v takové intenzitě. Týden před mistrovstvím už tam jsou určené formace a trénují normálně. Věřím, že budou dobře nachystaní. Překvapilo mě také, že byli povolaní frajeři z NHL a nakonec nejedou. Hlavně Nosek je překvapení, protože hrává i v NHL třetí nebo čtvrtou lajnu, takže s tím má zkušenosti. Ale trenér je za to zodpovědný. Když bude úspěch, bude za hvězdu, když ne, tak se to hodí na něj.

Příprava nebyla pro Čechy ideální, všechny tři zápasy prohráli.

Za mě je lepší třikrát prohrát před šampionátem a jít na něj s pokorou, než vyhrát šest zápasů a všichni se budou plácat po ramenou, jak je to úžasné. Takhle víte, co zlepšit.

Zdroj: Michal Muzikant

Česko má tři gólmany z NHL. Kdo by měl být jedničkou?

Máte brankářů v Americe až až. Je z čeho vybírat. Tři borci chytají pravidelně. Nechal bych to na Ondrovi Pavelcovi. Vůbec nevím, jak to bude. Minule ale až nesmyslně točili tři gólmany. Za mě by mělo být určené, že jeden odchytá pět a druhý dva zápasy, nebo to bude čtyři a tři, protože zápasů je hodně a potřebujete mít rozchytané dva brankáře. Mezi nimi se rozhodne, kdo půjde do vyřazováku. Ten třetí se bude muset smířit s tím, že je trojka. Pro gólmany je to takhle lepší. Když se točí tři, tak nikdo neví, na čem je. Tak, jak to bylo v Naganu. Tři skvělí gólmani, ale Hašek byl Hašek. Teď jsou sice ti gólmani vyrovnanější, ale je potřeba mít určenou jedničku a té věřit.

Češi mají jeden z nejstarších výběrů. Co na to říkáte?

Tohle je v Čechách zvláštní. My jsme možná neměli až takovou kvalitu u těch starších, ale dostávají hodně šanci mladí. Češi poslední roky dávají na závěrečných šampionátech strašně málo prostoru mladým šikovným hokejistů. Je tam třeba Ticháček, který vyhrál bodování obránců. Měli ho tam vzít alespoň jako osmého beka. Často se říká, že na domácí mistrovství se jezdí i za zásluhy, ale myslel jsem, že se to změnilo.

V kempu byl nějakou dobu také olomoucký Sirota. Jak ho vnímáte jako hráče?

Je velmi šikovný. Dopředu má perfektní věci, hraje hokej, je naučený z Ameriky, kde se tolik nedívá na chyby. Do nominace to ale měl daleko, bylo jasně dané, že přijdou kluci, kteří hrají extraligu a hráli v NHL jako Kempný a další. Je to pro něj ale výborná zkušenost a myslím, že v dalších letech se bude více prosazovat.

Zdroj: DENÍK/Ivan Němeček

Jak se změnila reprezentace pod koučem Rulíkem?

Hraje více ofenzivní hokej s napadáním. Za Jalonena to byl takový finský styl, který Finům přináší úspěchy. Do obrany fantastické s dobrým gólmanem a spoléhání na přesilovky a brejky. Hokej pod Rulíkem se mi ale líbí víc.

Kdo má silnější tým Češi nebo Slováci?

Těžká otázka. Češi mají vždycky vyšší ambice, vždycky se mluví o medaili. To už u nás není. Češi mají podle jmen kvalitnější tým. Tento rok hráli výborně na Euro Hockey Tour. Hrají podobný hokej jako Slovensko. Věřím, že oba výběry budou míít úspěšné mistrovství.

Jak tyhle dva výběry dopadnou?

Věřím, že dojdou co nejdál. Reálně to ale vidím na páté až osmé místo. Strašně doufám, že naši udělají čtvrtfinále. To je pro nás důležité. Většinou ale, když postoupíte ze třetího, čtvrtého místa, tak chytáte těžké soupeře. V Česku se bere za úspěch semifinále. Nevím, jestli na to mají, ale budu jim držet palce.

Kdo je pro vás celkovým favoritem?

Američané mají zajímavá jména - Gaudreau, Tkachuk… Ale ani nevím, jak dlouho už nevyhráli, úplně se jim na těch mistrovství nedaří. Kanada zase přijede s nějakým takovým výběrem a co druhý rok to vyhrává. Jsou určitě favorit, stejně jako Finsko či Švédsko, které tam má Hedmana a Karlssona. Ty tipuji na celkové vítěze. Je to ale turnaj a bude také záležet, kterým gólmanům to vyjde.

Chystáte se na některý zápas?

Zatím ne. Možná pojedu na čtvrtfinále, kam bych vzal i synka.

Na koho nebo na co se těšíte?

Určitě se půjdu podívat do hospody na Čechy a Slováky, protože pivo mám rád a s hokejem chutná lépe. Když jsem byl v reprezentaci, tak Šimon Němec a Juraj Slafkovský měli sedmnáct let a byli tam s námi. Hodně jsem jim držel palce, aby se prosadili do NHL, což se povedlo a na ně se těším. Budu držet palce našim gólmanům, aby jim to vyšlo, protože vím, jak je to těžké. Jak Paťo Rybár chytil fazonu v Pekingu, tak doufám, že jeden z nich se utrhne a vychytá nějaké překvapení. Zajímavá jména mají také Němci v Grubauerovi či Lotyši v Merzlikinsovi.

Co vy a mistrovství? Bylo to i vzhledem ke zraněním daleko?

Měl jsem problémy s kyčlemi. Sezonu jsem ani nedochytal. Trápil jsem se delší dobu, snažil jsem se to spravit nějakými injekcemi, ale bylo jasné, že bych další týdny už nezvládl. A nechytat měsíc a potom někam jet… Komunikoval jsem i s Jánkem Lašákem, ale i vzhledem ke zranění, které jsem měl před dvěma, třemi lety, tak tělo neposlouchá, jak by mělo. Na mistrovství musíte jet stoprocentně připravený. Nejde si říct, odchytám a uvidím. V lize to zvládám, hraje se dvakrát týdně, ale na téhle nejvyšší úrovni jdou zápasy rychle za sebou. Máme tam mladé kluky, Hlavaj podepsal v NHL, což je perfektní pro Slovensko. Potřebujeme to, protože tam nikoho nemáme.

Ty problémy s kyčlemi vás vyřadily také v play-off.

Dva zápasy jsem chytal pod prášky. Možná to tak nevypadalo, ale strašně jsem se trápil. Měli jsme to dobře rozehrané, měli jsme vyhrát třetí zápas a byl by klid. Nikdy jsem s kyčlemi neměl problémy. Teď jsem změnil betony, ve kterých se mi hýbe o hodně lépe a možná ten pohyb byl už až moc velký. Doufám, že to teď na sezonu zpevním a vydrží to.

Jak celkově hodnotíte sezonu z pohledu Olomouce?

Vždycky to může být i lepší, ale zase jsme uhráli osmifinále, byli jsme do desátého místa. Měli jsme tam i hluché chvilky, nedařilo se nám vyhrávat víc zápasů po sobě. Kdyby se to dařilo, tak bychom mohli jít do play-off z lepšího místa. Už je ale po a nemá cenu se v tom babrat. Musíme se dívat dopředu.

Říkáte, musíme se dívat dopředu. Jak to vidíte se svojí kariérou?

Nechávám tomu volný průběh. Mám smlouvu poslední rok, tuhle sezonu to nebylo ideální. Všechno se může v průběhu ročníku změnit a já to budu řešit až na jeho konci. Uvidíme, co bude.

Víte, kdo s vámi vytvoří brankářskou dvojici do další sezony?

Jakub Sedláček. Už jsem snad nejstarší gólman v extralize. V nejlepších letech jsem dokázal odchytat celou sezonu sám. V poslední době se mi to až tak nedaří. Zápasů jsem však odchytal stále dost. Pokud se člověk cítí dobře fyzicky a jde mu hlava, tak toho odchytá dost. Trošku se prostřídáme, protože věk je pokročilý a odpočinku je potřeba trošku víc.

Co říkáte prozatím na posily a kde byste potřebovali ještě posílit?

U nás se to nezměnilo. Odešel Bambus (Jan Bambula) a přišel Petr Fridrich. To možná bude jedna za jedna. Přišel Martin Kohout, který je šikovný hokejista a zapadne k nám. Určitě ještě někdo dorazí.