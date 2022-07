V minulých sezonách chyběl klubu z Hané kondiční kouč. Nyní už ale byl přítomen v osobě Petra Nátěsty. Jak se tedy v důsledku této změny kohoutí příprava proměnila? „Minulý rok to bylo vlastně podobné. Největší změna ale nastala v tom, že jsme se mnohem více zaměřili na sílu a dynamiku. Uvidíme, zda nám to dá něco navíc a rozdíl pak bude znát i při zápasech,“ hodnotí dění v uplynulých měsících zkušený slovenský gólman.

Dvoutýdenní pauzu mezi suchou přípravou a výjezdem na led strávil Konrád se svou rodinou na dovolené v Turecku, nyní už je ale znovu v plném zápřahu a mílovými kroky se už blíží i to, na co se každý hokejista těší nejvíce – zápasy. „Přípraváků je osm, což je celkem dost. Liga ale začíná později, tak proč ne? Co se týče soupeřů, tak to špatné není. Jde hlavně o to, abychom se dostali do formy a kluci si vyzkoušeli nějaké nové věci,“ vysvětlil.

Musíme to zvládnout i bez Davida

V minulé sezoně Hanáci ztratili dobře rozehrané předkolo s Vítkovicemi a v konečném účtování obsadili v extralize desátou příčku. „Doufám, že na tom budeme alespoň tak, jako v minulé sezoně,“ konstatuje Konrád.

To ale nemusí být tak jednoduché. Hlavním olomouckým problémem v následujícím ročníku by totiž mohla být možná absence hokejové superstar Davida Krejčího, který během základní části uhrál sám 46 bodů a nyní jedná s Bostonem Bruins o návratu do NHL.

„Na to se musíme připravit. Přece jen se tak trochu počítalo se scénářem, že tady David odehraje jednu sezonu a pak odejde. Samozřejmě bychom ale byli rádi, kdyby tady zůstal i nadále. Holt ty jeho body budou muset uhrát jiní hráči, to se nedá nic dělat,“ pokyvuje hlavou.

„Chtěl bych ale říct, že i v předchozích sezonách jsme hráli bez Davida a vcelku se nám dařilo. A na ty budeme muset, v případě jeho odchodu, navázat. A to týmovým výkonem a maximální bojovností,“ dodal.

Mezi Kohouty již poosmé

Nitranský rodák Branislav Konrád spojil se srdcem Hané podstatnou část svého hokejového života. V současné době se zde připravuje už na osmou sezonu a pokud dodrží svou poměrně čerstvě podepsanou tříletou smlouvu, zaokrouhlí zde počet odehraných ročníků na deset.

„Vždycky to tak nějak vyplynulo. Poslední kontrakty jsem podepsal vždy na tři roky a mohu říci, že jsem tady spokojený. A to nejen po hokejové stránce. Mé děti tady chodí do školy a školky a nemám to ani daleko domů. I to jsou aspekty, které o mém zdejším angažmá do velké míry rozhodují.,“ prozrazuje.

Rok od téměř osudového zranění

Brzy to bude rok od opravdu ošklivého zranění, které utržil v minulém přípravném období v závěru utkání s hradeckým Mountfieldem. Petr Koukal ho tenkrát trefil nešťastně bruslí do krku a prognózy byly všelijaké. Nakonec se ale do branky vrátil ještě v předvečer Štědrého dne.

„Na ledě je to celkem fajn. V letní přípravě jsem ale občas některé cviky musel měnit, protože mi tam některé svaly prostě chybí a už tam nikdy ani nebudou. Stoprocentní to tedy nebude už nikdy a ty chybějící svaly budu muset postupně nahrazovat jinými. Věřím ale, že se to časem bude stále zlepšovat,“ uzavřel Branislav Konrád.