S rozhodnutím HC Olomouc se neztotožňují. „Je to proti našim veškerým fanouškovským zásadám. Jsme toho názoru, že na tribunách by měl mít každý stejné podmínky, ať už fanoušci hostí, tak i my. Derby má být svátek a oslava hokeje.“

„Hned první minuta ukázala, že nařízení, která jsme konzultovali s bezpečnostními složkami, mají smysl. Evidentně ale nepomohly. Nepřijde mi normální zapalovat v uzavřeném prostoru ohně a házet je mezi děti,“ řekl Simon Vejtasa.

Olomoučtí nabídli své bubny a megafony

Oba fanouškovské tábory se prý v posledních týdnech snažily najít s vedením olomouckého klubu společnou řeč. Avšak neúspěšně.

„Hostům z Brna jsme nabídli zapůjčení našeho bubnu a megafonu, to však odmítli. Pojďme společně ukázat, že náš svět nezničí žádné hloupé a nesmyslné zákazy,“ vyjádřili se Ultras Mora.

„Řešil to hlavně vedoucí provozu haly se zástupci fanoušků. Kloudnou řeč ale, co mám informace, nenašli. Spíš došlo k výhrůžkám, že pokud to nepovolíme, tak to tady zapálí a podobně, ať si každý sáhne do svědomí,“ zmínil Vejtasa.

Brněnské příznivce zákaz popudil. „Proč to dělají? Lidi tím jen naštvou. Co vím, tak v Olomouci hodil někdo dva stroboskopy na zem. Borec z klubu z toho udělá takové haló. Asi je to sebestředný narcis. Bylo to selhání jedinců a ochranky, která si nepohlídala dva lidi z pěti set. Proč teď kvůli tomu mají pykat fanoušci obou klubů, obě města, že ta atmosféra nebude taková,“ ptál se dlouholetý autor brněnských choreografií Jan Přibyl.

Decibely extraligy? Fandění není hra

Měření průměrné výšky decibelů na stadionu během utkání, nejvyšší hodnota naměřená v jeden moment či celkový dojem. Tyto atributy sleduje projekt Decibely extraligy od generálního partnera soutěže, společnosti Tipsport.

„Už na začátku sezony byly pevně dané termíny, kdy měření proběhne. Vytipovaly se zápasy, kde se předpokládá, že bude atmosféra nejlepší,“ vysvětlil Simon Vejtasa.

Organizátoři soutěže se tedy „trefili“ asi nejhůře, jak mohli. Olomoučtí fanoušci však tohle vůbec neřeší.

„Fandění není hra o miliony. Nikdo z Tipsportu nemá právo hodnotit fanoušky! Proto tuhle soutěž bojkotujeme. To, co děláme, děláme dobrovolně, z lásky k našemu milovanému klubu. Veškeré naše aktivity s tím spojené si budeme vždy financovat sami,“ uvedli Ultras Mora.