Vše se ale rozhodlo až ve třetí třetině.

„Nebyl to z naší strany vůbec špatný zápas, ale bohužel jsme nevyužili šance, které jsme měli. Velké příležitosti jsme měli za stavu 1:1 i 1:3,“ litoval jeden z trenérů Mory Jan Tomajko.

Zatímco do předchozích dvou zápasů vstoupili Hanáci bravurně, proti Mladé Boleslavi naopak museli od páté minuty dohánět. Chybu domácí obrany potrestal Strnad, který si sám před Branislavem Konrádem věděl rady.

„Bylo to důležité. Kdyby nám odskočila Olomouc, bylo by to pro nás strašně složité,“ těšil trenéra Mladé Boleslavi Radima Rulíka povedený vstup do utkání.

Kolouch srovnával

Mora mohla srovnat ještě před přestávkou v jedné ze tří přesilových her. To se ale nestalo a v dalším průběhu utkání se mohla v této dovednosti učit od svého soka.

Přesto se Olomouci povedlo vyrovnat, důraz na brankovišti ukázal v 32. minutě Petr Kolouch.

Důležitý moment se odehrál se závěrečnou sirénou druhého dějství. Olomoucký útočník Jan Bambula se totiž dopustil faulu, který pak Mladoboleslavští bleskurychle trestali po začátku třetí periody. Konrád nedokázal udržet puk ve výstroji, čehož využil Oscar Flynn a důrazným dorážením došťouchal puk za brankovou čáru.

„Už to vypadalo, že to drží, ale pak puk najednou vyplaval, tak jsem to chtěl co nejrychleji dostat do brány,“ popsal nakonec vítěznou branku zápasu Flynn, jehož tým měl od začátku třetí části za zády jiného brankáře. Slovince Gašpera Krošelje vystřídal Jan Růžička.

„Nebylo to kvůli výkonu, měl zdravotní problémy, ale ještě nevím, o co přesně šlo,“ prozradil Rulík.

Flynn o pět minut později schytal hit od Jiřího Ondruška, v celé situaci však byl zkušený bek Kohoutů trochu nevinně.

„Je malý, navíc ještě než jsem ho trefil, tak už padal. Každopádně faul to asi byl,“ přiznal Ondrušek.

Dostal dvě minuty plus desítku k tomu. A Boleslav toho zase rychle využila. Jääskeläinen zamířil přesně, a Bruslaři tak zaznamenali druhý gól z početní výhody.

„Přesilovky sehrály velkou roli. Jsme rádi, protože ne vždy nám to vychází. Teď jsme si tím hodně pomohli,“ řekl Rulík.

Tomajko: Pak už jsme neměli takovou šťávu

Mora už se pak těžko dostávala do hry.

„Bylo vidět na obou týmech, že se jednalo o několikátý zápas v krátké době. Nejezdilo to až tolik jako před několika dny, kdy série zápasů teprve začínala,“ zmínil Tomajko nahuštěný program.

„I proto pro nás bylo velmi těžké dohnat rozdíl dvou gólů, neměli jsme potom už takovou šťávu. Bohužel jsme brali nula bodů,“ konstatoval.

Když pak Kolouch dvě minuty před koncem omylem našel soupeřova útočníka Davida Ciencialu, který si následně položil Konráda a zavěsil, bylo to 4:1. Šlo o finální úpravu skóre.

Po čtyřech duelech tak Mora nebodovala. Napravit to může v úterý, po necelém týdnu znovu hostí Litvínov.

HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 32. Kolouch (Olesz) – 5. J. Strnad (Bičevskis), 41. Flynn (Ševc), 47. Jääskeläinen (Flynn, Šťastný), 58. Cienciala. Rozhodčí: Pražák, Kika – Zíka, Šamánek. Vyloučení: 5:5, navíc Ondrušek (Olomouc) 10 minut. Využití: 0:2. Bez diváků.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, Valenta – J. Káňa, J. Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Ostřížek, Strapáč, Handl – Burian, Kolouch, Olesz – Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Litvínov: Krošelj (41. J. Růžička) – Ševc, Allen, Dlapa, Šidlík, Bernad, Fillman, Moravec – P. Kousal, Najman, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, G. Szturc, Kotala. Trenéři: Rulík a Patera.