Po necelých dvou letech se hokejistům Olomouce podařilo naplno bodovat na ledě Mladé Boleslavi. Ve formě hrající kohouti o svém triumfu 4:2 rozhodli ve druhé třetině, dvěma góly se blýskl Slovinec Rok Macuh. Mora zvítězila popáté z posledních šesti duelů.

Hokejisté Olomouce proti Mladé Boleslavi. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Do sestavy Olomouce se vrátil útočník Pavel Musil, naopak kvůli nemoci chyběl Jakub Orsava. Zranění do hry stále nepustilo kromě Chmielewského také Karla Pláška s Lukášem Kucserou, chyběl i obránce Rutar a v roli sedmého beka tak opět naskočil Lotyš Ozols.

Dobrý vstup Mladé Boleslavi do zápasu korunoval vedoucím gólem ve 14. minutě Ondřej Roman, hned vzápětí ale odpověděl Slovinec Rok Macuh.

Druhá třetina pak byla v olomoucké režii. Vyloučení Malínka okamžitě trestal opět Macuh, vzápětí vystřihl skvělou akci Jakub Navrátil a Lukáš Nahodil zvýšil na 1:3. Čtvrtou branku dala Mora po dalším výborném pasu Navrátila, trefil se Michal Kunc.

„Pro nás to bylo velmi těžké utkání. Inkasovali jsme vlastně hned na začátku, což určitě psychice nepomůže. Docela rychle jsme se ale zvedli. Ve druhé třetině jsme hráli výborně a vlastně jsme v ní rozhodli zápas,“ pochvaloval si olomoucký trenér Jan Tomajko.

Mladá Boleslav sice hned v úvodu třetí části snížila a soupeře přestřílela, v bráně však předvedl jistý výkon tentokrát Jakub Sedláček. Rok Macuh v závěru pohrdl hattrickem, když místo prázdné klece trefil břevno, Hanáky to však mrzet nemuselo, stejně tak ani fakt, že na brankáře Růžičku s Novotným vyslala jen devatenáct střel.

„Ve třetí třetině jsme sice dostali gól při oslabení, pak se nám to ale dařilo udržet a nepouštět Boleslav do šancí. Myslím, že to se nám povedlo. Máme tři body a jsme maximálně spokojení,“ uzavřel Tomajko.

V tabulce Mora poskočila na deváté místo, dva body před Karlovy Vary, trápící se Bruslaři zůstávají poslední.

BK Mladá Boleslav – HC Olomouc 2:4 2:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. O. Roman (Rohdin, Čech), 41. Skalický (Lantoši, Järvinen) – 15. Macuh (Káňa), 24. Macuh (Kusko, Navrátil), 26. Nahodil (Navrátil), 32. Kunc (Navrátil, Řezníček). Rozhodčí: Hribik, Jaroš – Svoboda, Hynek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. Střely na branku: 26:19. Diváci: 2 030.

Mladá Boleslav: J. Růžička (od 32. Novotný) – Pyrochta, Gewiese, Čech, Osburn, Jánošík, F. Pavlík, Bernad – Skalický, Fořt, Lantoši – Rohdin, O. Roman, Aaltonen – Suchý, Järvinen, Krivošík – Dvořáček, Závora, Malínek. Trenéři: Král, Pletka a Havíř.

Olomouc: Sedláček – Ondrušek, Řezníček, Sirota, Černý, Rašner, Švrček, Ozols – Kusko, Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, Navrátil – Káňa, Macuh, P. Musil – Kunc, Menšík, Anděl. Trenéři: Tomajko a Petrovický.