Na ledě se začalo pořádně jiskřit ve chvíli, kdy mezi oběma týmy byla čtyřbranková propast. „Jste pod dekou, nedaří se vám, je tam frustrace. Potřebujete nakopnout střídačku, proto naši hráči do toho tak šli,“ vysvětloval si vyhrocenou třetí třetinu asistent trenéra Mountfieldu Petr Svoboda. „Bohužel se to stalo, nějaké zákroky tam byly. Tak to v hokeji někdy je,“ přitakal Boris Žabka, asistent olomouckého kouče.

Skvělý Lukáš má třetí nulu

Východočeši si toho z tribun olomouckého zimáku vyslechli víc než dost. Logicky. Když se to vařilo na ledě, ne jinak tomu mohlo být v hledišti. Výsledek 5:0 byl pro Moru skvostným. Až nad míru. Lze proto pochopit, že královéhradeckým hráčům několikrát bouchly saze. Vždyť šancí měli víc než dost, ale gól nedali žádný. „Rozdíl byl podle mě v gólmanech. Honza Lukáš nás několikrát parádně podržel, vítězství jde za ním,“ chválila čerstvá posila Mory Karel Plášek gólmana Jana Lukáše, který Hradci zneškodnil 30 střel a připsal si třetí čisté konto v sezoně. I Plášek se nad divokou třetí třetinou podivoval, ačkoliv sám se do žádné ze šarvátek nezapojil. „Něco takového jsem ani v Kanadě nezažil,“ smál se muž, který si v dresu Mory drží průměr bod na zápas (3 zápasy, 0+3).

Právě on měl prsty v otevíracím gólu utkání. Akce, která u něj začala, a přes Michala Kunce pokračovala až k Jakubu Navrátilovi, mohla kandidovat do Zlaté helmy. Gól tzv. do kuchyně. „Chtěli jsme po prohře s Kladnem udělat maximum pro to, abychom se vrátili k naší hře. Výborná kulisa nás hnala dopředu, začátek jsme chytili,“ těšilo Žabku. „My jsme soupeře vůbec nedostávali v první třetině pod tlak,“ štvalo naopak Svobodu.

Zlom ve druhé části

A Kohoutům vyšel i začátek druhého dějství. Ondruškovu střelu dokázal před brankářem Růžičkou tečovat Olesz. Hradečtí se domnívali, že mohutný olomoucký útočník zahrál mimo regule, proto si vzali trenérskou výzvu. Po dlouhém zkoumání sudí ale nenašli u druhého gólu Hanáků nic závadného, a jak pravidla nařizují, za neúspěšnou výzvu poslali hosty do čtyř. „Tam jsme měli asi největší šance, několik tutovek. To oslabení nás nakoplo,“ pravil Svoboda.

Zdroj: Michal Muzikant

Mora v tu chvíli byla v útlumu. Jenom se potvrdilo, že přesilové hry navzdory vynikajícímu postavení v tabulce, nejsou olomouckou doménou. Lukáš ovšem všechny nepříjemné chvíle zvládl, a pak zničehonic udeřila potřetí domácí parta. Kapitán Mory Ondrušek využil zaváhání hostů, kteří na vteřinku přestali hrát kvůli domnělému ofsajdu, a šikovnou střelou prostřelil Růžičku. Uplynula jen minuta a podobnou skulinku v jeho výstroji našel i Jan Káňa, nejproduktivnější hráč Hanáků.

Pěsti létaly vzduchem

Ve třetí třetině už se to mlelo a mlelo. Hra byla rozkouskovaná, ale podívaná stála za to. Nejprve se porvali Nahodil s Kellym Klímou. Kanaďan s českými kořeny byl jako utržený ze řetězu. Pak se do rvačky s Kuncem dostalo i jeho dvojče Kevin. Kusko si to zase rozdal s Lalancettem. I když se pak situace na několik minut uklidnila, vlídný metr rozhodčích dopřál tomu, že další pěstní souboje byly jen otázkou času. A tak k další mele došlo poté, co domácí zadák Lukáš Mareš tvrdě srazil hostujícího Pilaře. Okolo Lukášovi branky se pak strhla taková mela, že se do ní zapojil i sám brankář Hanáků a taky jeden menší trest vyfasoval. Kdo čekal, že se po vzoru dob minulých v NHL přijede svého protějška chopit královéhradecký brankář, musel být zklamaný.

Hosté nepřestávali doufat

Kromě pěstí se ale hrál i hokej. Tedy chvílemi. Pozoruhodné bylo, že hosté ani za stavu 0:4 nepřestávali myslet na body. Dvakrát dokonce odvolali brankáře. „Nebylo to kvůli tomu, abychom se nakopli gólem do dalšího zápasu. Bylo to o tomhle utkání. Asi víte, co se nám povedlo s Kladnem,“ zavzpomínal Svoboda na přestřelku (8:7 po prodloužení) proti Kladnu z kraje listopadu, v níž Hradec prohrával už 3:6. „Jedním gólem se chytnete, dáte další a jste zpátky v zápase,“ dodal. Nicméně nic takového se královehradeckým Lvům na Hané nepovedlo. Nepopulárního „bůra“ naopak v předposlední minutě zápasu dokonal olomoucký Jan Knotek.

„Nemůžeme dát gól, strašně se na to nadřeme. A naopak lehce inkasujeme. Malé věci neděláme správně. Neblokujeme střely, skoro všechno projde skrz. To není dobře,“ bědoval Svoboda. To Žabka si mohl lebedit: „Klukům patří poděkování,“ uzavřel poté, co jeho tým zvládl porazit Mountfield i podruhé v sezoně bez inkasovaného gólu (předtím 3:0). Pozoruhodné. Přitom Hradec vždycky býval soupeř, proti kterému Mora hrála velmi nerada.

Další zápas hrají Hanáci už v úterý na ledě brněnské Komety.

HC Olomouc – Mountfield HK 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Navrátil (Kunc, Plášek ml.), 25. Olesz (Ondrušek, Kusko), 32. Ondrušek, 33. J. Káňa (Knotek, Dujsík), 59. Knotek (J. Káňa, Dujsík). Rozhodčí: Veselý, Šindel – Lhotský, Klouček. Vyloučení: 4:8, navíc Nahodil, Kusko, Kunc, Škůrek, Bambula (všichni Olomouc), Kevin Klíma, Kelly Klíma, Lalancette, Okuliar a Kalina (všichni Hradec Králové) 5 minut. Využití: 1:0. Diváci: 4 262.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Dujsík, Mareš, Škůrek, T. Černý, Švrček, Řezníček – J. Káňa, Knotek, Bambula – Kusko, Nahodil, Olesz – Plášek ml., Kunc, Navrátil – Menšík, Anděl, Rutar. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Hradec Králové: J. Růžička – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Pilař, F. Pavlík, Marcel – Kev. Klíma, Lalancette, Jergl – Zachar, Lev, Doležal – Okuliar, Cingel, Kel. Klíma – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer. Trenéři: Martinec, Svoboda a Hamara.

AUTOR: DENIS MANINA