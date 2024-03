Potřetí se do brány hokejistů Olomouce v předkole play-off postavil Jakub Sedláček, potřetí inkasoval čtyři góly a Mora padla. Tentokrát v rozhodujícím pátém utkání na ledě Liberce, který tak dokonal velký obrat v sérii, kterou po úterním triumfu 4:1 ovládl poměrem 3:2 na zápasy.

Předkolo play-off mezi Libercem a Olomoucí. Ilustrační foto | Foto: se svolením J. Prince/BTL

Branislav Konrád po zranění zůstal v roli dvojky. „Bylo ale ve hře, že naskočí, protože Kuba Sedláček měl včera horečku a dnes ráno to nevypadalo, že nastoupí. Takže jsme měli trošku problémy s gólmany,“ prozradil v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Sport olomoucký trenér Jan Tomajko.

Ten vyrukoval na Bílé Tygry v pozměněné sestavě, mimo ni se ocitli Plášek s Klimkem, oba v předkole zůstali v produktivitě na nule. Do hry se tak vrátili Aron Chmielewski a Lukáš Anděl, po zranění doplnil defenzivu po více než dvou týdnech Jan Švrček. Poslední jmenovaný si však zahrál jen minutu a 27 sekund.

Právě po vyloučení Švrčka na pět minut plus do konce utkání za nešetrný úder do hlavy Rychlovského u mantinelu využili Liberečtí ihned dlouhou přesilovou hru a už v páté minutě tak vedli 2:0. S Morou to vypadalo hodně zle. „Pětiminutový faul byl asi zbytečný,“ řekl Jan Tomajko.

„Prohrávali jsme o dva góly, hráli jsme sedm minut v oslabení. Řekli jsme si, že se musíme dát trošku dohromady a hrát svoji hru – dobře bruslit, napadat a hodně střílet,“ zmínil olomoucký Dalibor Řezníček v přestávkovém rozhovoru.

Hanáci se právě díky Řezníčkovi ještě vrátili do hry, osm sekund před první sirénou se ujala jeho rána. Zkušený bek dal svůj třetí gól v sérii a podtrhl produktivitu olomouckých obránců.

Mora prohrála první třetinu na střely na bránu 21:5, avšak v prostředním dějství rozehrála zajímavou partii a držela se soupeřem krok.

„Bylo to dáno libereckými přesilovkami. My jsme se po nich nemohli dostat do hry. Chvíli trvá, než se srovnají lajny. Zápas pro nás de facto začal ve druhé třetině,“ zdůvodňoval Tomajko.

Mora doma zahodila i druhý mečbol. O postupujícím se rozhodne v úterý v Liberci

Pas Najmana kohouty zlomil

Zlomový byl gól ze 36. minuty. Najman skvěle viděl volného Zachara, který si sjel před bránou a výbornou přihrávku usměrnil za Sedláčka – 3:1.

S blížícím se koncem zápasu sílila aktivita Hanáků, kteří neměli po celý zápas špatný pohyb, avšak chyběl nápad. A to i v jediné olomoucké přesilovce.

A tak poslední hřebíček do olomoucké rakve zatloukla typická liberecká akce aktuální sezony. Nejproduktivnější hráč základní části Tomáš Fillipi vyhrál buly přímo na Jaroslava Vlacha, který nechytatelnou rychlou střelou zápěstí zvýšil na konečných 4:1.

„Rozhodla první třetina. Liberec po ní byl v laufu. Ve druhé jsme se zvedli, vytvořili si nějaké příležitosti, ale pak jsme dostali gól na 3:1. To nás trošku srazilo, pak už to bylo hodně obtížné,“ uzavřel smutný Jan Tomajko.

Bílí Tygři Liberec – HC Olomouc 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Rychlovský, 5. Filippi (Melancon), 36. Zachar (A. Najman, Melancon), 55. Vlach (Filippi) – 20. Řezníček. Rozhodčí: Hribik, Jeřábek – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 1:2, navíc Švrček (Olomouc) 5 minut plus do konce zápasu. Využití: 1:0. Diváci: 7 286. Konečný stav série: 3:2.

Liberec: Hrenák – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Vlach, Filippi, Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner, Bulíř, Hawryluk – Zachar, Šír, Kel. Klíma. Trenéři: Pešán, Kudrna a Žabka.

Olomouc: Sedláček – Sirota, Rutar, Ondrušek, Řezníček, Škůrek, Rašner, Švrček – Káňa, P. Musil, Orsava – Kunc, Macuh, Navrátil – Kusko, Nahodil, Bambula – Anděl, Knotek, Chmielewski. Trenéři: Tomajko a Petrovický.