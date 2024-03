Olomoučtí hokejisté odvezou z Liberce minimálně jednu výhru. Úvodní zápas předkola play-off rozhodla jedna jediná branka, v prodloužení se o ni postaral útočník Hanáků Jakub Orsava. Druhý zápas je na programu hned ve čtvrtek od 18 hodin.

Hokejisté Olomouce. Ilustrační foto | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Dohromady 77 střel, ale jen jeden jediný gól, ze kterého měl radost malý hlouček olomouckých příznivců. Víckrát se skóre pod Ještědem neměnilo.

Přitom o šance nebylo nouze. Po jedenácti minutách už zvedal ruce nad hlavu Rok Macuh, když sledoval dorážku Karla Pláška. Ten ale ve stoprocentní šanci zamířil jen do výstroje libereckého brankáře Krále.

Jen o dvě minuty později se děly věci na druhé straně. Domácí rychlonožka Zachar byl v úniku podražen a hlavní rozhodčí nařídili trestné střílení. Toho se chopil Oscar Flynn, ale bekhendovým blafákem Branislava Konráda v brance Mory nenachytal. „Ani jsem se nepohnul, tím jsem ho asi překvapil,“ usmíval se gólman Hanáků před mikrofonem České televize.

Utkání bylo nesmírně vyrovnané, oba gólmani se ale překonávali. Na druhou stranu, útočníci předváděli festival neproměněných šancí.

ANALÝZA základní části Mory. Co se (ne)povedlo?

Gól? Negól?

Puk se poprvé v jedné z branek ocitl až 48. minutě, a to v té olomoucké. Jenže co všechno tomu předcházelo… Unikajícího Zachara, který následně v pádu zavezl kotouč i s Konrádem za čáru, na první pohled fauloval obránce Řezníček. Ačkoliv sudí prvně nic nesignalizovali, nakonec ukázali, že se proti Hanákům znovu pojede trestné střílení.

Ale byl to jen začátek příběhu sporné situace. Následně arbitři odjeli zkoumat celou situaci na video, když vyjeli zpátky na led, gól uznali. Olomouckému trenérovi Janu Tomajkovi pak rozhodčí Sýkora vysvětloval: „Zkoumali jsme to, jestli puk přešel za čáru. A přešel. Na nedovolené bránění brankáři si musíte vzít trenérskou výzvu.“ Trenér Hanáků narážel na nelogičnost, že rozhodčí nekontrolovali obě situace najednou. Ale pravidla jsou v tomto ohledu jasná, kontrolou může projít jen jeden herní prvek, a tak mu nezbylo nic jiného, než si výzvu vzít.

Následovalo další zkoumání s úspěšným koncem pro Hanáky. Jako bylo vidět i v televizních záběrech, Zachar v úniku neupadl cizím zaviněním, ale sám. I když k tomu pohledy z několika úhlů sváděly. „Hokejku jsem na brusli cítil, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ říkal do kamer České televize liberecký forvard.

Po dobré čtvrthodině se hrálo dál. Otočení sporné situace kohouty nakoplo a nechybělo mnoho, aby rozhodli v základní hrací době. Ale nestalo se tak, zápas zamířil do prodloužení.

Navždy legendou. Ondrušek dokázal nevídané, teď ho zajímá Liberec

Dárek od Galvase

V něm zbytečným faulem daroval hostům přesilovou hru olomoucký odchovanec Tomáš Galvas a ti toho dokázali využít. Přesilovkový zámek přetavil v čase 62:23 přesnou střelou zápěstím v první bod do série Jakub Orsava.

Velké gratulace od spoluhráčů však po zápase putovaly k Branislavu Konrádovi, který nechal vyhladovět všechny Bílé Tygry včetně nejlepšího střelce základní části Jakuba Rychlovského a nejproduktivnějšího hráče Tomáše Filippiho. Lapil všech 34 střel domácích.

Už ve čtvrtek se Konrád a spol. pokusí o to, aby se domů vrátili za vedení 2:0 a tím pádem s možností vše na Hané v sobotu ukončit. Ale nepředbíhejme.

Autor: Denis Manina

Bílí Tygři Liberec – HC Olomouc 0:1 po prodloužení (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 63. Orsava. Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Hynek, Thuma. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 4 076. Stav série: 0:1.

Liberec: D. Král – Ivan, Melancon, McCoshen, Galvas, Derner, Budík, Kolmann – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Zachar – Birner, Bulíř, Hawryluk – Vlach, Šír, Kel. Klíma. Trenéři: Pešán, Žabka a Kudrna.

Olomouc: Konrád – Sirota, Rutar, Ondrušek, Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, P. Musil, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Anděl, Bambula – Kusko, Knotek, Klimek. Trenéři: Tomajko a Petrovický.