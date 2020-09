„Už to mám jasné, půjdu do Olomouce,“ napsal Hájek v SMS brněnskému Deníku Rovnost.

„Všechno to řešil můj agent Allan Walsh, ta jednání šla mimo mě. Bydlím v Ostravě, kde máme s přítelkyní byt. Do Olomouce to mám o hodně blíž. Mám tady taky svého kondičního trenéra, se kterým pracuju na rekonvalescenci kolena a ramena, které jsem měl zraněné. Mám tady svůj život. Jsem sice odchovanec Komety, ale poslední roky trávím jen v Ostravě,“ uvedl Hájek pro web iSport.cz důvody, proč se sám rozhodl zvolit Olomouc místo Brna. V týmu Kohoutů by se chtěl kvalitně rozehrát a připravit na novou sezonu NHL.

Podle informací ze čtvrtečního rána však hráč ani jeho agent zatím nejednali s vedením HC Olomouc. „Nemluvil jsem ani s hráčem, ani s agentem,“ uvedl generální manažer Erik Fürst.

Dvaadvacetiletý Hájek, odchovanec Komety, působí v zámoří od roku 2015. V uplynulé sezoně odehrál v NHL za Rangers 28 zápasů, ve kterých si připsal pět asistencí. Dalších 21 utkání odehrál v nižší AHL. Majitel a trenér Komety Libor Zábranský začátkem týdne uvedl, že je s Hájkem domluvený na spolupráci. Ve středu ale potvrdil, že se tak nestane.