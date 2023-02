„Jsem rád, že jsem dal gól předtím, než odjedu. V hlavě mě to posune zase jinam, protože předtím se moc bodově nedařilo,“ měl 22letý forvard okamžitě jasno. „Je dobře, že mi to tam padlo, ale největší zásluhu na tom má Karel Plášek, který mi to dal do prázdné brány. Je to vlastně jeho gól,“ pousmál se Bambula.

Nepos*ali jsme se!

Šlo skutečně o povedenou souhru v přesilovce, které Olomoučtí v posledních duelech umí sehrát velice solidně. V jejich využití patří mezi pět nejlepších celků extraligy.

„Trénujeme to před každým zápasem a připravujeme se na každé mužstvo zvlášť. Můžeme být rádi, že i když odešel David Krejčí, nám přesilovky jdou,“ zmínil autor osmi gólů Mory v sezoně.

Jeho trefa znamenala dokonání velkého olomouckého obratu z 0:2 na 3:2. A hlavně zisk veledůležitých tří bodů.

„Začali jsme špatně, hned v prvním střídání jsme dostali gól. Přitom to byla smůla, celé to střídání jsme hráli u soupeře. A pak jsme ještě dostali druhý. Ale, jak se říká, nepos*ali jsme se z toho, bojovali a naštěstí to i otočili,“ oddechl si rodák z Havířova.

Erat jako Google překladač

Toho nyní čeká druhý start za národní tým. Loni 6. dubna naskočil do přípravného duelu v rámci Euro Hockey Challenge proti Rakousku. Širší výběr trenéra Jalonena před světovým šampionátem zvítězil 5:1.

„Kdybych jel poprvé, jsem asi víc nervózní. Když už mám za sebou jeden zápas, vím, jak to chodí. Realizační tým je stejný, vím, co od něj čekat, on zase ví, co čekat ode mě,“ zmínil Bambula.

Mladý útočník už tedy dobře ví, na co se před Beijer Hockey Games 2023 ve Švédsku nachystat. A nepůjde jen o angličtinu v podání hlavního kouče.

„Anglicky trošku umím, trenérovi rozumím. Kdyby ne, bylo by to horší, ale od toho je tam Martin Erat, který je takový Google překladač,“ pousmál se.

Z Olomouce jej navíc doprovodí i brankář Jan Lukáš, který se sice nejspíš reprezentační premiéry nedočká, pozvánka je však odměnou za výborné výkony v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže.

„Pár kluků znám, navíc, když jedu s Honzou Lukášem, bude to super. Ten byl překvapený asi stejně jako já,“ zmínil Jan Bambula.

Může jen překvapit

S tím, že ho během přestávky nečeká žádná dovolená, prý opravdu vůbec nepočítal. „Vůbec jsem nic nevěděl. Až jsem šel ve čtvrtek z tréninku, kluci mi řekli, že jsem tam (v nominaci). Samozřejmě, že jsem měl radost, vůbec jsem to nečekal,“ řekl.

Důvod? Sám nebyl spokojen se svými posledními výkony. I když herně a bruslařsky na ledě pravidelně vyniká, produktivita by mohla být lepší.

„Snažím se makat. Jedna taková nominace jaro nedělá. Budu se snažit, abych v budoucnu dostal další šance. Teď jsem se do nominace dostal asi proto, že patřím mezi mladé hráče. Ale výkony z poslední doby jsem si to podle mě moc nezasloužil,“ přiznal Jan Bambula.

A jak to vidí kouč Olomouce Boris Žabka? „Chlapcům gratulujeme. Určitě to budou mít v kabině spočítané. Trenéři národního týmu si hráče vybírají tak, aby zapadali do nějaké koncepce. Bambula je výborný bruslař, myslím si, že tohle hodně ovlivnilo výběr,“ věří asistent Jana Tomajka.

Dá se očekávat, že mladičký forvard by v některém ze zápasů Beijer Hockey Games mohl nakouknout do čtvrté útočné formace. Ale kdo ví?

„Nebudu nervózní, budu se snažit hrát jako tady. O nic skoro nejde, je to příprava na mistrovství světa, jeden turnaj, já můžu jen překvapit. Budu se snažit podat co nejlepší výkon,“ řekl závěrem Jan Bambula.

Pro Moru je každopádně pozitivní, že realizační tým reprezentace konečně pokukuje také na Hanou. V hledáčku Jalonena by měli být (a rozhodně by si to zasloužili) také Jakub Navrátil či Karel Plášek, už druhou sezonu se skloňuje také jméno Jana Káni, kterého však nedávno zbrzdilo zranění.

