Sezonu a její závěr zkrátka měl povedený. Nezvýšila se jen jeho produktivita či herní vytížení, byl ho častokrát plný led.

„Myslím, že jsem měl o trošku více štěstí. Dostal jsem víc prostoru, využil jsem to, padly tam nějaké góly. Ale šancí bylo hodně, gólů mohlo být víc,“ myslí si olomoucký forvard.

Radost z jeho progresu dal najevo i trenér Zdeněk Moták, který však kvůli tomu musel platit. S Bambulou měli uzavřenou sázku, rodák z Havířova osmi vstřelenými góly překonal koučova očekávání.

„Myslel si, že tolik gólů nedám. Já to dal, prohrál, bohužel,“ vysvětlil Bambula. A o kolik trenéra oškubal? „Bylo to kolem pětistovky, nic vážného,“ zasmál se útočník. Novou sázku prý pro další sezonu zatím neplánuje. „To spíš on si uzavře s někým v Třinci,“ zavtipkoval.

Zdeněk Moták totiž bude od nové sezony soupeřem. „Ať se mu daří, ale ne proti nám,“ vzkázal Jan Bambula.

Neuznaný gól ani vyřazení už neřeší

Nominace na reprezentační kemp tak nejspíš vymazala i pachuť vyřazení z předkola play-off. „Už s tím bohužel nic neuděláme, nemůžeme vrátit čas. Budeme se snažit v příští sezoně, aby to bylo lepší,“ věří mladík.

Co podle něj možná celou sérii rozhodlo? „Myslím si, že jak jsme doma ve čtvrtém zápase vedli 2:1 a David Škůrek trefil dvě sekundy před koncem druhé třetiny tyčku. Kdybychom dali gól na 3:1, tak bychom to podle mě zvládli,“ myslí si Jan Bambula.

Na neuznaný gól z prvního utkání na ledě Vítkovic už vzpomínat nechce. Rozhodčí mu v prodloužení branku neuznali po trenérské výzvě. Premiérovou trefu ve vyřazovacích bojích tak Bambula zaznamenal hned v dalším střetnutí.

„Už to neřeším, je to za mnou. Nevím. Já nejsem rozhodčí. Řekl jsem si pak, že dám konečně regulérní gól,“ řekl.

A jaké má cíle pro další sezonu v barvách Mory? „Chci abychom postoupili co nejdál. Snad vyjde předkolo, nejlépe i čtvrtfinále, semifinále…,“ zamyslel se.

Za sebou každopádně má nezapomenutelnou sezonu. A nejen díky pozvánce do reprezentace. Celý ročník mohl sledovat v akci bývalou hvězdu Bostonu Davida Krejčího. A několikrát s ním i naskočit na led.

„To je něco neuvěřitelného, když přijde hráč z NHL a ještě sem do Olomouce. Bylo to poprvé a dlouho to tady asi nebude. Jsme všichni rádi, že tady byl, pomohl nám v každém zápase,“ má jasno Jan Bambula.

„Nejvíc mě zaujala jeho lehkost, jak dokáže změnit směr úplně z čehokoliv. Taky si na nic nehraje, i když přišel z Bostonu a vydělával tam stokrát víc než my všichni. Je fakt skromný,“ všiml si.

Možnost učit se od jednoho z nejlepších českých hráčů (nejen) současnosti talentovaného útočníka také posunula.

„Pořád je ale na čem pracovat. Mám tam rezervy jak v zakončení, tak v síle, ve všem. Jsem rád, že mi aspoň ten konec vyšel, i když to mohlo být o trošku lepší,“ uzavřel Jan Bambula.

