Hokejku drží nalevo, člověk by tedy tipoval, že jinak je pravák. Jenže kdybyste ho viděli psát, poznáte, že to tak není.

„Je to docela srandovní historika. Když jsem s hokejem začínal, chodil jsem se dívat na Vítkovice a vždycky jsem chtěl být brankář,“ začíná s vysvětlováním Kolouch.

„V té době ve Vítkovicích působil gólman Vašíček, který chytal klasicky na praváka,“ pokračuje.

„Já jsem ho vždycky napodoboval, takže jsem chytal ve stejném gardu jako on. Pak tam začal chytat Martin Prusek, který chytal zase nalevo, takže jsem se podle něj přeučil zase na druhou stranu,“ usmívá se 28letý hokejista.

Brankář se z něj ale nakonec nestal, jako hráč v poli si potom musel vybrat, na kterou stranu bude hrát.

„Když jsem začal hrát, tak jsem hrál tak, jak jsem původně chytal – nalevo. Nějak mi to zůstalo. Je to zvláštní, nalevo většinou hrají praváci, ale já to mám naopak,“ hodí rameny. „Nijak mě to ale nelimituje.“

Kolouch je šikovný centr, který, když mu to na ledě lepí, dokáže velké věci. S hokejkou na pravou stranu, by toho tolik nedokázal.

„Jako hráč jsem nikdy na pravou stranu nehrál. Sem tam s Kučisem (Lukášem Kucserou, pozn. red.) jsme si někdy ze srandy vyměnili hokejky, dělali jsme nějaké blbosti. Ale na tu druhou stranu mi to moc nejde,“ říká.

TENIS? JEŠTĚ VĚTŠÍ DIVOČINA

Tím ale jeho atypická sportovní vlastnost nekončí. Kdybyste vítkovického odchovance viděli hrát tenis, budete se divit jednou tolik.

„To je ještě vtipnější,“ rozesměje se.

„Tím, že jsem levák, tak podávám levou, ale tím, že hokej hrají nalevo, tak pak obouručný bekhend hraju nalevo. Musím si vždycky raketu přehodit,“ vypráví pobaveně.

„S trenérem jsem se potom musel doučovat forhend pravačkou. Takže podávám levou, ale potom hraju celkově jako pravák,“ dodává útočník Mory, která dnes od 18 hodin hraje na ledě královéhradeckého Mountfieldu.

Třeba fotbalisté, když jsou takzvaně obounozí, mají v mnoha momentech velkou výhodu. Může to platit i u hokeje? „To zase úplně ne,“ kroutí hlavou Kolouch.

Každopádně je na tom líp než většina lidí. Někdo by se nedokázal svou slabší rukou ani pořádně učesat, Kolouch to má jinak.

„Je to asi tak, že obě ruce mám takové schopnější. Není to tak, že bych jednu měl úplně dominantní. Co se týká ale takových hlavních věcí – psaní, házení, to všechno dělám levou rukou,“ prozrazuje.

Dávno pryč už je doba, kdy se leváky snažili násilně přeučovat. „To mě naštěstí minulo,“ zase se rozesměje.

„Jen když píšu levou, tak mamka, coby učitelka, vždycky říká, že propisku držím jak prase kost,“ uzavírá rozesmátě zajímavé téma útočník, který v Olomouci načne třetí sezonu za sebou.

Tak dodatečně všechno nejlepší ke čtvrtečnímu (13. srpna) Mezinárodnímu dni leváků!