/ANKETA/ V kurzu 60:1 si můžete u sázkových kanceláří vsadit na extrlaigový triumf Olomouce. Právě Pardubice jsou největším favoritem s kurzem 2,60. Následují Sparta (3,60), Vítkovice (8,50), Hradec Králové (11.00), Kometa Brno, Třinec (oba 13.00) a Liberec (15.00).

HC Olomouc - Karlovy Vary. Postupové utkání číslo čtyři. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Moře se už tak trošku tradičně věří nejméně. „Předkolo play-off se odehrálo bez překvapení, ale teď odhaduji, že v sériích k překvapení dojde a možná i na úkor velkých favoritů. Třeba Sparta určitě není nadšená z Třince,“ upozorňuje zároveň hokejový bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.

Na Olomouc ale jako by zapomněl. Nebo je její postup skutečně z říše sci-fi? „Vyrovnané série očekávám i mezi Vítkovicemi a Kometou a Hradcem s Libercem,“ uvádí Hora.

Jisté je, že pokud by se stal olomoucký hokejový zázrak a Hanáci by šokovali případným vyřazením největšího favorita, kurzy by to pořádně zamíchalo…

A komu věříte vy?

