ANALÝZA základní části Mory. Co se (ne)povedlo?

Už ve středu to vypukne. Hokejisté Olomouce poosmé od návratu mezi elitu zasáhnou do vyřazovacích bojů. Budeme-li počítat i covidem zrušené play-off, popáté v řadě odstartují z předkola. Tentokrát po 10. příčce po základní části. Co Moru nasměrovalo k tomuto umístění a premiérové sérii s Libercem? Co bylo pozitivní a co se naopak během sezony vůbec nepovedlo na ledě či mimo něj? Pech s Chmielewskim, chyba s Galvasem, průlomová sezona pro tahouna či mizérie (nejen) v produktivitě. Kdo je stále železný muž Mory? Mrkněte na analýzu Deníku.

Předchozí 1 z 8 Další Skvěle trefené posily Hokejisté Olomouce porazili Kladno 1:0. Rok MacuhZdroj: Deník/Jan PořízekUž o tom bylo řečeno dost, ale je třeba tento fakt připomenout i před startem předkola. Kdo z českých hokejových fanoušků či odborníků ještě v srpnu věděl o Jakubu Sirotovi a Roku Macuhovi? Je březen 2024 a oba tito borci se z neznámých (a nikterak finančně náročných) posil stali tahouny Olomouce, na které se bude spoléhat v play-off. Důrazný slovinský forvard sice nedokázal udržet fantastické tempo sbírání kanadských bodů a v posledních sedmi kolech základní části nebodoval, i tak se ale stal druhým nejproduktivnějším hráčem Mory s 25 kanadskými body ze 46 utkání (11+14). Od borce, který v minulé sezoně naskakoval ve třetí lajně v prvoligovém Přerově, tohle nečekal nikdo. Pokud bychom však měli volit nejlepšího hráče základní části, velkým adeptem by byl Jakub Sirota. Stále teprve 25letý bek se na české ledy vrátil po sedmi letech v zámoří, kde se vypracoval v kapitána univerzity v Maine. Utkání 41. kola hokejové Tipsport extraligy mezi HC Olomouc a Motorem České Budějovice. Jakub SirotaZdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Během své premiérové sezony ukázal proč. Netrvalo dlouho a Sirota si zvykl na jiné kluziště a jinou hru. Zjistil, co si může a nemůže dovolit a začali si ho všímat nejen fanoušci, ale i hokejoví experti. Výborné bruslení, technika, přehled na ledě. Sirota u hry přemýšlí a umí vidět situace jinak než většina extraligových obránců. Po sezoně bude žádaným zbožím, spíše jím je už nyní. Jistě, během sezony se povedl i návrat útočníků Jana Káni s Karlem Pláškem, ani tato jména však nebyla tolik vidět jako Sirota s Macuhem. Mora má svou cestu, na posily nepotřebuje miliony Pech à la Chmielewski Hokejisté HC Olomouc poprvé před sezonou 2023/24 vyjeli na led v plecharéně. Aron ChmielewskiZdroj: Deník/Ivan Němeček Přicházel jako nejvýraznější předsezonní posila z mistrovského Třince. Polský forvard Aron Chmielewski s Oceláři získal čtyři tituly a v Olomouci měl zaujmout pozici střelce a nejproduktivnějšího hráče. Místo Jana Káni. Chmielewski se těší na plecharénu: Hrál jsem i na otevřeném zimáku V přípravě to fungovalo, ve čtyřech zápasech dal šest gólů, k tomu zapsal dvě asistence. Jenže v ostré sezoně to nešlo. Prvních šest kol čistá nula, pak asistence a naději na probuzení přineslo osmé kolo a dva body (1+1) při domácí výhře nad Plzní 3:2. Jenže pak už 32letý Polák odehrál jen tři duely a přišlo dlouhodobé zranění, které jej pustilo do hry až 25. února. Na ledě Hradce sice Chmielewski dal gól, pak už ale naskočil jen proti Liberci a v závěru základní části se dokonce dle některých informací nevešel do sestavy. Vrátí se do ní v předkole? Těžko říct. Jisté je, že tenhle „kauf“ se jako úspěšný hodnotit rozhodně nebude. Přešlap jménem Galvas Tomáš Galvas byl jedním z největších překvapení juniorského MS ve Švédsku.Zdroj: IIHF Co se také nepovedlo, byl odchod talentovaného obránce Tomáše Galvase do Liberce. Jasně, nebudeme bránit mladému talentu v kariérním posunu, můžete si říct. „Lepší zázemí, více trenérů, větší progres,“ jmenoval Galvas aspekty, proč opustil už v září Olomouc a zamířil k Bílým Tygrům. Ten hlavní důvod? Tomáš Galvas potřebuje hrát mužskou extraligu. Už kvůli draftu NHL. Proč mu tohle nedopřáli už v aktuální sezoně v Moře, kde navíc moc potenciálních nástupců Ondruška, Švrčka, Řezníčka či Škůrka v tak mladém věku nenajdete, je trošku záhadou. Že by v Olomouci už před sezonou věděli o Galvasových zaječích úmyslech? Možná. Jisté je, že i tento příběh okoření sérii předkola. Průlom pro Navrátila Utkání 41. kola hokejové Tipsport extraligy mezi HC Olomouc a Motorem České Budějovice. Jakub NavrátilZdroj: pro Deník/Jan Zahnaš Dočkal se své průlomové sezony. Jakub Navrátil se ve 24 letech stal nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem Olomouce. Nechyběl v jediném utkání a nasbíral 37 kanadských bodů (17+20). Na led naskočil po příletu z Rhodosu. Měli jsme štěstí, říká Navrátil Pro tohle do Mory před sezonou 2020/21 z Přerova přicházel. Obrovský ofenzivní potenciál začal konečně být vidět i na číslech. Navrátil si říká o další reprezentační starty, ve tvrdé práci ale bude muset pokračovat a potvrdit svou produktivitu i v nejdůležitější fázi sezony. Tam se totiž ukážou ti výjimeční z výjimečných. Železný Ondrušek Utkání 52. kola hokejové Tipsport extraligy mezi HC Olomouc a Verva Litvínov. Jiří Ondrušek se dočkal pocty za tisíc odehraných utkání v dresu Mory.Zdroj: Deník/Ivan Němeček Kapitán jako by nestárl. Jiří Ondrušek nechyběl ve svých 37 letech v jediném utkání Mory v základní části. Co víc, ukrojil si porci 1073 minut, více jich v aktuální sezoně nasbíralo jen šest hráčů. Ondrušek se navíc po Sirotovi stal druhým nejproduktivnějším bekem Olomouce (3+16), dočkal se neuvěřitelného 1000. zápasu v dresu Mory a už navždy možná bude největší klubovou legendou historie. Úžasné momenty. Zdroj: Deník/Ivan Němeček Mizérie (nejen) v přesilovkách Utkání 49. kola hokejové Tipsport extraligy mezi HC Olomouc a HC Kometa BrnoZdroj: HC Olomouc/Michal Struž Produktivita, to je v Olomouci dlouhodobý problém. Když k tomu přidáte nemohoucnost v přesilovkách, je tak trošku s podivem, že Mora znovu uhrála takový počet bodů, jaký uhrála. Méně branek v základní části daly pouze Kladno a Mladá Boleslav. Ze 123 gólů padlo 28 z přesilovek. Těch měli kohouti k dispozici 186. Výsledek? Mora sice měla záchvěvy, kdy početní výhody vypadaly dobře a zdálo se, že se zvlášť ve druhé půlce základní části v této herní činnosti zvedla, celkové číslo však je stále nejhorší z celé extraligy. Procento využití jen těsně překročilo 15 procent. S tímto v play-off těžko lze uspět. Tlustá čára před nejdůležitější částí sezony však může namalovat úplně jiné výsledky a pořadí. Stoprocentně je jedním z cílů trenérů Tomajka a Petrovického, aby Olomouc byla v této herní činnosti někde úplně jinde. Špatné vstupy do zápasů Utkání 46. kola hokejové extraligy mezi HC Olomouc a HC Vítkovice Ridera.Zdroj: Deník/Ivan Němeček Zajímavá statistika. Z 52 utkání základní části hokejisté Olomouce vstoupili jen do 14 duelů tak, že dali první gól. Pro srovnání, Vítkovice či Kometa měla o dvacet(!) takových zápasů na kontě víc. Nejde o extrémně důležitý jev, ale přeci jen, když vedete, hraje se vám o poznání lépe. Další věc, která zvlášť v play-off může rozhodovat. Hokej v Olomouci táhne víc a víc Odjezd Mora expressu s hokejovými fanoušky Olomouce do Prahy na utkání se Spartou Praha v prosinci 2023.Zdroj: Deník/Ivan Němeček I v průměrné návštěvnosti Mora v Olomouci přeskočila fotbalovou Sigmu. Plechárna je skoro plná skoro na každý zápas, průměrná návštěva 4754 diváků na zápas znamená osmé místo v soutěži, to ale není až tak podstatné. Kohouti opět zvedli číslo oproti minulé sezoně o dvě stovky diváků na zápas, marketingové oddělení funguje na jedničku, viz rekordní výjezd Mora expressem do O2 areny, který do Prahy na Spartu dopravil přes tisícovku osob bez jediného problému. Zdroj: Deník/Ivan Němeček Do toho novinka v podobě Mora festu a další doprovodné akce. Nejen „Krejčímánie“ láká v hanácké metropoli lidi na hokej, což je jen dobře. Teď už jen ten nový stadion.

