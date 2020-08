Zatímco profesionální hokejové soutěže na svůj ostrý začátek teprve čekají, liga amatérských hokejistů na Olomoucku zvaná jako Olomouc Hockey Super League už má za sebou první kolo. To se dohrálo v neděli, už ve čtvrtek ale přineslo první kolo ten nejvýraznější výsledek.

Ilustrační foto | Foto: čtk

SUVERÉN POSLEDNÍCH LET NADĚLOVAL

S velkými ambicemi vstoupil do nového ročníku nováček soutěže Beer Boys z Prostějova, má chutě postoupit do play-off. Jenže hned na startu dostali toho nejtěžšího soupeře, suveréna posledních let a zakládající tým soutěže HC Start. Výsledek? Drtivý! 21:1 pro Stars. Obránce Stars Luděk Dokoupil tomu přispěl devíti body (6+3).