„Náš rozpočet je hrazený z dotací města a z toho, co si tady vyděláme sami. Provozní náklady typu energií nám platí město, ale na zaměstnance si musíme vydělat komercí,“ přiblížil předseda klubu a jednatel společnosti provozující zimní stadion v Uničově Jaroslav Petřík.

A komercí myslí pronájem právě zimního stadionu. A tady momentálně nastává zádrhel. „Nemůžu pustit na stadion hráče, kteří nejsou na očkovaní nebo neprodělali v posledních 180 dnech nákazu covidem-19, protože jsme služba jako každá jiná, na kterou se vztahují mimořádná opatření,“ pokračoval.

Velký příjem má HC Uničov z pronájmu ledové plochy pro noční hokejovou ligu a ta je nyní v ohrožení. „Od čtvrtka jsme v jednání s člověkem, který ji organizuje. On zatím udělal sondu a podle prvních zpráv až padesát procent hráčů této soutěže nesplňuje podmínky nařízení,“ lituje Petřík.

První zápas by měl být na programu už v pátek. „Ale s vypadá to, že zavolají a nepřijdou. Pokud by to tak bylo, tak do konce sezony jsou to pro nás statisícové až milionové škody. Je to zásadní průšvih,“ prozradil Petřík.

Áčko je připraveno

Naopak pokud by pokračovala krajská soutěž, tak by to uničovští kvitovali, protože by bez problémů mohli hrát.

„Většina kádru má za sebou očkování a není tady nikdo, kdo by nesplňoval pravidla, takže jsme připraveni. Ale od soupeřů zatím žádné zprávy nemám. Je jasné, že nemůžou přijet bez splnění podmínek, ale může si utkání odložit, které se ale do čtrnácti dní musí odehrát, jinak se zkontumuje. Soutěž by tedy mohla teoreticky pokračovat, ale záleží na řídícím orgánu,“ sdělil předseda.

A problém by neměl nastat ani v mládeži. „Vždy dostaneme dopředu nějaký prováděcí předpis. Poslední dopis, který přišel z hokejového svazu, obsahoval, že po diskuzi s ministerstvem zdravotnictví se nic nemění. Nemáme tak další informace, jak budou dál probíhat mládežnické soutěže,“ nastínil Petřík.

U mladých hokejistů by mohl nastat zádrhel v případě vstupu neočkovaných rodičů do šaten. Jenže i na to mají v Uničově vymyšlený plán. „Nepouštíme je už přes rok do kabin. Máme přísná pravidla, takže v tomhle by problém nebyl. My se snažíme učit děti kooperaci mezi sebou,“ popisoval Petřík.

„Když jako trenér přijdu do šatny a někdo pofňukuje, že mu nejde přetáhnout dres, řeknu mu, ať poprosí kamaráda. Brusle jim pak dotáhneme my trenéři. Snažíme se rodiče eliminovat, i když se to ne všem vždy líbí,“ uzavřel.