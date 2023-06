Po 22 letech si Polsko zahraje na hokejovém mistrovství světa. Navíc v Ostravě, kam by měla dorazit spousta polských fanoušků. Největší letní posila HC Olomouc Aron Chmielewski tak má pro další extraligovou sezonu o motivaci postaráno, i když hokej se v jeho rodné zemi netěší velké popularitě. „Zatím je to pořád takové marné,“ krčí rameny 31letý útočník.

Aron Chmielewski předvedl své fotbalové umění v duelu Sigma Hodolany - HC Olomouc | Foto: Milan Stacho

„Pevně věřím, že právě na mistrovství světa přijede z Polska hodně fanoušků. Také bude záležet, jaká bude sledovanost v televizi a pokud tam uděláme nějaký úspěch, určitě to lidi začne zajímat daleko více,“ řekl dále v rozhovoru pro klubový web.

Chmielewski je stálým členem polské reprezentace, přestože v minulé sezoně u postupu do elitní skupiny kvůli účasti Třince ve finále extraligy nebyl.

„Konečně jsme tam! Budeme se snažit udržet, jiný cíl mít ani nemůžeme. Bude to těžké, ale máme tam Francii nebo Kazachstán, tedy týmy, se kterými umíme hrát a umíme vyhrávat. V Ostravě to musíme ukázat,“ má jasno Chmielewski.

Touha po nové roli a motivaci

Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 28. dubna 2023, Třinec. Aron Chmielewski z Třince.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Teď ho ale čeká první sezona v barvách Mory, kam přestoupil po zisku čtyř titulů s Třincem.

„První kontakt přišel už během sezony. Manažer na tom pracoval. Nakonec jsem se s vedením domluvil, nějakou dobu jsem to měl už potvrzené,“ prozradil Aron Chmielewski.

Je v nejlepších letech, zkušeností má na rozdávání, v extralize nasbíral v 354 utkáních 119 kanadských bodů. Na Hané na něj budou mít vysoké nároky.

„O to mi jde především, ať mám trošku více radosti ze hry. V Třinci jsem hrával docela málo, v základní části jsem dostával cca 12 nebo 13 minut, ale v play-off už toho bylo více. Každou sezonu to tak nějak vyšlo. Chtěl jsem ale změnu. Co jsem slyšel, dostanu tady velkou roli,“ řekl s tím, že toužil po motivaci a změně.

Cíl tedy bude jasný. Opět Hanáky dotáhnout do play-off a tam zúročit bohaté zkušenosti z Třince, který se stal mistrem vyřazovacích bojů posledních ročníků.

„Samozřejmě, bodově se budu snažit pomoct co nejvíce, ale chtěl bych, aby tento tým znovu hrál play-off. Sledoval jsem čtvrtfinále proti Pardubicím. Byly to vyrovnané zápasy, ale něco tam chybělo,“ všiml si Chmielewski.

Pomoci by podle něj měla pověstná hanácká obětavost. „Proti takovým klubům se hraje těžko. Kluci nechávají na ledě obrovské srdce, bojovností a dřinou prostě ty zápasy vyhrávají. To je potřeba, bez toho to nejde. A navíc, jsem tady pár dnů a hned vidím, že kluci mají skvělý kolektiv,“ zmínil rodák z Gdaňsku.

Čeká jej ještě jedna změna. Z moderní třinecké Werk Arény se přesunul do skromnějších poměrů olomoucké plecharény.

„Člověk si zvykne na všechno. Ale na rovinu řeknu, že jsem hrál v Polsku nebo Německu, kde to bylo stejné. V Německu (v Hannoveru) jsme měli půlku stadionu otevřenou. Jsem připravený a zvyklý i na horší zimáky,“ usmívá se.

A nové město? Olomouc pro polského forvarda není cizí, přestože na Hanou bude dojíždět. „Město znám. S rodinkou do Olomouce dokonce jezdívám i na Vánoční trhy,“ uzavřel Aron Chmielewski.

Naplní vysoká očekávání kohoutů a potáhne národní tým na světovém šampionátu?