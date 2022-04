Připravte si kus silné příze nebo silný provaz, dostatečně dlouhý tak, aby vám šel natáhnout mezi dva květináče. Oba volné konce vložte co nejhlouběji do půdy, ideálně co nejblíže ke kořenům. Pomoci si můžete obyčejnou tužkou či špejlí. Střed provazu poté ponořte do misky s vodou a zatižte jej kamenem. A to je vše. Jakmile provaz nasaje dostatečné množství vody, začne tím pádem i zavlažovací proces, který bude pomalu poskytovat rostlinám přesně tolik vody, kolik potřebují.

Olla? Olala? Prastarý pěstitelský hit ušetří vodu i čas

Pokud se na jaře chystáte přesazovat své pokojovky, můžete si už nyní pro ně připravit samozavlažovací systém. Ten pak můžete využít kdykoliv budete potřebovat. Vezměte si vrtačku či jiný ostrý předmět a tím udělejte na dno květináče několik otvorů. Dírami protáhněte několik knotů (v průměru pět knotů odpovídá jednomu stocentimetrovému truhlíku), a na konci je zauzlujte. Dno květináče pak pokryjte vrstvou keramzitu. Ten zajistí, že kořeny budou lépe dýchat. Přes keramzit provlékněte knot, aby zasahovat až do substrátu.

Na keramzit dejte kus textilie. Ta poslouží jako filtrační vrstva. Nakonec nasypejte substrát a zasaďte květinu. Takto osázený květináč umístěte do obalu, do něhož dáte dostatečnou zásobu vody. Pozor, květináč v něm však nesmí plavat!

A nakonec máme pro vás rychlovku, kterou můžete využít, když opravdu hodně spěcháte. Vezměte obyčejnou PET láhev, do vršku udělejte pár drobných dírek, naplňte ji vodou a hrdlo zapíchněte do zeminy.

Autor: Irena Frolová