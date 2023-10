„Byla jsem z toho strašně nervózní, ale všechno nakonec dopadlo dobře. Ať už se to týká spoluhráček v týmu nebo trenérky Fabíkové, která po nás chce hrát rychlou házenou, což si myslím, že nám hodně sedí. Myslím si tedy, že jsem si na ten přechod zvykla docela rychle. Samozřejmě je to ale úplně něco jiného, než ta dorostenecká soutěž," říká teprve devatenáctiletá talentovaná hráčka, která v Zoře nastupuje zejména na křídlech, a to jak na levém, tak i na pravém.

Olomoucké házenkářky si ale aktuálně neprochází úplně nejlepším obdobím. Po poměrně dobrém vstupu do nové sezony, která čítala remízu na Slavii a výhry nad Šalou a v Hodoníně, totiž přišla série naprosto jiná. Hanačky během ní postupně padly v Plzni, doma s Mostem o jedenáct branek a v Michalovcích zase o sedm. Do toho ještě přišel kontroverzní zápas s Mostem v českém poháru, kde oslabený a o juniorky notně doplněný celek schytal debakl v poměru 20:42.

„Bohužel na nás dopadlo hodně zranění najednou. Tento stav se ale už viditelně zlepšuje a já si myslím, že už brzy se vrátíme zpátky do toho správného rytmu a začneme znovu vyhrávat. Vzhledem k horším výsledkům jsme se na trénincích zaměřily také na tvrdší obranu, která by nám k tomu měla dopomoci," popisuje tato studentka Fakulty tělesné kultury na olomoucké Univerzitě Palackého.

Poměrně čerstvou významnou akcí, které se Simona Horáková zúčastnila, bylo mistrovství Evropy juniorek v rumunských městech Pitesti a Mioveni. České reprezentantky zde z šestnácti celků skončily na dvanáctém místě.

„Byla to super akce a pro nás všechny neskutečný zážitek. Mezinárodní házená je úplně něco jiného, hra je mnohem rychlejší a tvrdší. Chtěly jsme se ale dostat do top desítky, což se nám bohužel nepovedlo. Hlavní cíl, kvalifikovat se na mistrovství světa, jsme ale splnily. Tam se teď budeme snažit předvést znovu co nejlepší výsledek," líčí hráčka, jejíž vzorem vždy byla česká reprezentantka a současná hráčka německého Bietigheimu Veronika Malá.

A jaké má Simona Horáková ve svých stále ještě pouhých devatenácti letech sportovní ambice? „Chtěla bych se podívat do zahraničí a zahrát si v lize mistrů. Úplně ideální by byly severní země jako Norsko nebo Dánsko. Takovým snem by byl asi norský Kristiansand, kterému taktéž fandím. To vše je ale ještě hodně daleko," uzavřela.