Poté, co házenkářky olomoucké Zory nakonec i přes srdnatý boj nepostoupily do play-off, nastoupily ještě k posledním šesti zápasům v rámci skupiny o udržení. Hned k tomu prvnímu nastoupily doma proti poslední ostravské Porubě a neočekávalo se nic jiného, než jasné vítězství. To se ale nekonalo. Na ukazateli skóre totiž po 60 minutách svítil stav 29:33.

Házená: skupina o udržení: Olomouc - Poruba (20.4.2024) | Foto: Klára Sovová/DHK Zora Olomouc

„Dnešní zápas byl naprostá katastrofa a stydím se za to, co jsme předvedly. Hráčky Poruby si naopak zaslouží naprosté absolutorium za to, jak k utkání přistoupily. Ty chtěly hrát, chtěly vyhrát a měly emoce, my nikoli," řekla jen k průběhu a výsledku rozzlobená olomoucká trenérka Lucie Fabíková.

V prvním poločase se nejdříve většího náskoku ujaly Ostravanky, Hanačky však dokázaly vyrovnat a otočit. Ten samý kousek se však hned nato podařil i hostujícímu družstvu a tak není divu, že po úvodní půl hodině byl stav nerozhodný 15:15.

Po změně stran se pak těsné vedení dlouho přelévalo ze strany na stranu, potom však přišel zlom. Porubanky totiž své vedení 28:27 během chvilky navýšily na 31:27 a čtyřbrankový rozdíl v počtu branek už uchovaly až do zaznění závěrečného klaksonu.

„Z mého pohledu převládá určitě radost, protože vyhrát v Olomouci je vždycky cenné. Má kvalitní celek a dnešní utkání to potvrdilo. Bylo neskutečně vyrovnané a rozhodovaly úplné maličkosti. Myslím, že trošičku i štěstí na naší straně. Zachytaly nám parádně i obě brankářky. Za dnešek hráčkám moc děkuji a jen si přeji aby si z toho odnesly to pozitivní, což bude jistě důležité do dalšího utkání," vyjádřil se k zápasu i porubský trenér Jaroslav Hudeček.

Co se ale týče tabulky, mohou být Hanačky v klidu. Jsou totiž na 21 bodech a celek Plzně, se kterým si to rozdají znovu doma už tuto sobotu, na ně ztrácí čtyři body. Poruba se Zlínem jsou pak na osmi a nemohou už tedy Olomoučanky v žádném případě ohrozit.

DHK Zora Olomouc – TJ Sokol Poruba 29:33 (15:15)

Rozhodčí: Fialová, Sovová. Sedmičky: 6/4:3/3. Vyloučení: 5:3. Diváci: 198.

Olomouc: Polášková, Habermannová – Malinová 8/4, A. Kubálková 3 , Kräuterová, Protivánková 2, Horutová, Roupcová 4, Krejzlíková, Horáková , Vasiljevová 1, Možíšová 3 , Machačová 3, Daňková 2, K. Kubálková 3, Ešnerová. Trenérka: Lucie Fabíková.

Poruba: Hřebejková, Shalimová – Dybalová 6, Ka. Rajová 4, Farářová 6/3, Cabadajová 2, Kavalová 3, Křepelová 1, Misková, Vachtarčíková 2, Bestová, Žůrková, Hiraldo 3, Kalyhina 3, Kr. Rajová 3. Trenér: Jaroslav Hudeček.