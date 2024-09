Zora nezačala vůbec dobře a Písek už okolo desáté minuty měl pětibrankové vedení. Hanačky se ale pak zvedly a do duelu se dokázala vrátit. Snížily na rozdíl dvou gólů, ale do poločasu nakonec šly se čtyřgólovou ztrátou. Ve druhé půli se domácím nedařilo v zakončení, zaznamenaly mnoho neproměněných šancí, sedmiček, střel mimo i do tyček. Zora se v posledních minutách ještě probrala třemi góly za sebou, ale na smazání manka to už nestačilo.

„Jeden z nejdůležitějších faktorů je, že jsme neproměnili sedmičky a nedali jsme dalších asi dvanáct vyložených šancí. Je to stejný důvod, který nás trápil minulý týden v Mostě. Holky měly v utkání zase hlavně ze začátku zbytečný respekt, je tam vidět naše nevyzrálost a nezkušenost, protože byly strašně stažené, i když máme naběháno. Moc chtěly, ale bohužel byly v křeči, vůbec nehrály to, co měly, bohužel se to potom projevilo na výsledku,“ řekl Lucie Fabíková, trenérka DHK Zora Olomouc.

„Vstup do zápasu se nám poměrně povedl, až na to, že jsme tam měli nějaké neproměněné šance, ale s hrou a organizací na hřišti jsem spokojená byla. Konec prvního poločasu jsme měli výpadek, problém s proměňováním, celkově vytvořením šancí. Ve druhém poločase se to zlepšilo. Druhá polovina druhého poločasu se nám podařila ve smyslu vytvoření většího náskoku, který jsme už chtěli pohlídat,“ uvedla trenérka Písku Kateřina Hromádková.

DHK Zora Olomouc – Sokol Písek 30:33 (15:19)

Nejvíce branek: K. Kubálková 6, Daňková 6, Machačová 5 – Korešová 10, Indráková 7, M. Svobodová 4. Rozhodčí: Bareš, Háza. Sedmimetrové hody: 3/0 – 3/3. Vyloučení: 3:3. Diváci: 120.

DHK Zora Olomouc: Polášková, Habermannová – A. Kubálková 3, Jansová 3, Kräuterová, Horutová 1, L. Krajčová, M, Krajčová, Rodeková, Horáková, Vasiljeva 6, Možíšová, Machačová 5, K. Kubálková 6, Daňková 6, Ešnerová. Trenérka Lucie Fabíková.

Písek: Bezpalcová, Kržová – Zelenková 3, Hauserová 1, Kocová 3, Nosková, Korešová 10/3, Indráková 7, Coufalová, Bicanová, Svobodová 4, Stellnerová 3, Seidlová 1, Wollnerová1. Trenérka Kateřina Hromádková.