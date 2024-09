To, abych se přiznal, by bylo poměrně dost těžké. Z většiny jsou to totiž mladí kluci, kteří jsou na školách a to dojíždění by pro ně bylo trochu složitější. Z jejich pohledu to prostě chce ještě čas.

Je pravda, že Krejča tady nastavil po všech stránkách vysoký level a měl i výsledky, které se teď očekávají i ode mě. A já mu za to chci poděkovat. I město totiž připravil na to, že by se tady mělo hrát na vysokých příčkách. Já mám tedy svou pozici trochu ztíženou tím, že nám nejlepší hráči odešli do HAOLKu, domluvili jsme se ale na tom, že dáme šanci více hráčům a kádr doplníme o kluky z juniorky. A pokud budou dobří, tak i o ty z dorostu. Chceme zkrátka pracovat se zdejšími mladými hráči.

Člověk si zvyká postupně. Jak na nové prostory, tak i na to, jak to tady funguje. Těší mě, že mi to vedení ulehčilo v tom, že mi dalo volnou ruku, co se týče trénování a věcí okolo. Musím říct, že naše spolupráce je zatím výborná. Určitě nemohu říci, že bych byl s něčím nespokojený.

Přiznám se, že to všechno bylo takové jednodušší. Hraje mi tady totiž syn, a tak jsem se na něj chodil dívat. A protože jsem v Hustopečích trénoval dorostence a také muže, tak jsme se tak nějak dali do řeči a u toho jsem se dozvěděl, že pan Lubomír Krejčíř končí. Tak mě tady místní vedení oslovilo a já si řekl, že to zkusím. Je to pro mě zase nová výzva.

Pojďme teď ještě trochu jinam. Máte za sebou přípravu. Jak jste spokojen s průběhem a celkově i s přístupem hráčů?

S přístupem jsem spokojen velice. Průměrně jsem na trénincích měl 25 hráčů, což je o prázdninách, kdy ještě mají své nějaké další aktivity, případně i zaměstnání, naprosto super. I jejich tréninková aktivita byla na velmi vysoké úrovni. A to bez rozdílu, zda se jednalo o áčkaře či juniora. Po herní stránce si to pak zatím všechno sedá. Přece jen tvoříme nový tým bez klíčových hráčů. Tak, jak jsem odpovídal k předchozí otázce, i tady to chce čas.

Jakým stylem hry byste chtěl, aby se v následující sezoně tým pod vaším vedením prezentoval?

Řekli jsme si to jasně. Chceme hrát rychlou, pohlednou a kolektivní házenou a chci také, aby byla síla týmu rozložená do více hráčů, než jen třeba do pěti, šesti, ač se to pomalu začíná stávat trendem. Soutěž totiž bude náročná a může úplně klidně dojít ke zraněním.

V Hustopečích jste poměrně brzy převzal i roli předsedy a trenéra mládežnických týmů. Chtěl byste i tady nějakým způsobem promlouvat do více věcí, než jen do trénování áčka?

Určitě ne. Budu tady totiž dojíždět a zdejší mládežničtí trenéři jsou šikovní. Je třeba jim věřit, že to co dělají, dělají dobře. Jsou to lidé, kteří se celoživotně vyvíjejí a rozhodně není potřeba to uspěchat. Mám navíc informace, že ve všech věkových kategoriích máme dostatek hráčů a to je takový základ dobrého fungování.

Litovel v posledních letech vždy patřil k týmům, které se umisťovaly na vrchních příčkách. Jaké ambice budete mít, vzhledem k tomu již zmíněnému oslabení, letos?

Asi by bylo blbé, kdybych řekl, že nízké (smích). Samozřejmě budeme chtít jít zase co nejvýš. Jen to bude těžší. Odešli nám, jak už jsem říkal, klíčoví hráči a s nimi i až skoro neskutečný počet vstřelených branek. Uvidíme, jak chytneme začátek soutěže. Budeme mít tu výhodu, že první dvě kola odehrajeme doma. Bylo by krásné vytěžit z toho čtyři body, což by nás určitě nakoplo. Ta 1. liga se ale ale dost vyrovnává a uvidíme, jak to kolektiv zvládne, půjdeme do toho ale naplno.