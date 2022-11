Smutná zpráva. Odešla osobnost litovelské házené Milan Beňa

V úterý 22. listopadu přišla smutná zpráva. Ve věku 92 let zemřel nestor litovelských házenkářů pan Milan Beňa. V oddíle házené Sokola a následně Tatranu Litovel působil od roku 1954 až do současnosti, tedy neuvěřitelných 68 let. Ačkoliv házenou nikdy nehrál a dostal se k ní náhodu, zůstal jí věrný celý život. Byl tak nejvýraznější osobností házené v Litovli.

Milan Beňa | Foto: Petr Komárek